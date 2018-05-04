Через піщані бурі в Індії вже загинули 143 людини

Місцева влада попереджає про те, що кільксть жертв може зрости

Унаслідок потужних піщаних бурь, що обрушилися на Індію, загинули щонайменше 143 людини. Про це повідомляє AFP. Місцева влада попереджає про те, що кільксть жертв може зрости. AFP map of India locating the states where deadly dust and electric storms have killed almost 150 peoplehttps://t.co/Hk92eA7Vbq @AFPgraphics



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Піщана буря в Індії

Місцева влада попереджає про те, що кільксть жертв може зрости

Унаслідок потужних піщаних бурь, що обрушилися на Індію, загинули щонайменше 143 людини.

Про це повідомляє AFP.

Місцева влада попереджає про те, що кільксть жертв може зрости.

AFP map of India locating the states where deadly dust and electric storms have killed almost 150 peoplehttps://t.co/Hk92eA7Vbq @AFPgraphics pic.twitter.com/McEqsQV9aD — AFP news agency (@AFP) 4 травня 2018 р.

Раніше повідомлялося, у кількох штатах Індії через піщані бурі та блискавки загинули щонайменше 125 людей.

Як зазначається, стихія накрила штати Уттар-Прадеш, Раджастан, Пенджаб.

Через стихію обірвано електричні лінії та зруйновано деякі будинки. Також повідомляється про затори на дорогах і затримання вильоту низки авіаційних рейсів.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді повідомляв, що до різних регіонів країни направлено рятувальні служби для надання допомоги потерпілим.