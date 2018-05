Через піщані бурі в Індії вже загинули 143 людини

Місцева влада попереджає про те, що кільксть жертв може зрости

Унаслідок потужних піщаних бурь, що обрушилися на Індію, загинули щонайменше 143 людини. Про це повідомляє AFP. Місцева влада попереджає про те, що кільксть жертв може зрости. AFP map of India locating the states where deadly dust and electric storms have killed almost 150 peoplehttps://t.co/Hk92eA7Vbq @AFPgraphics