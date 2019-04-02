Через порушення на виборах відкрито 71 кримінальне провадження
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Розсилка
Органами поліції також складено 50 адміністративних протоколів
З 31 березня по 2 квітня до поліції надійшло 2690 заяв та повідомлень, пов’язаних з порушеннями виборчого процесу в Україні. За цими фактами розпочато 71 кримінальне провадження.
З них найбільше: у Дніпропетровській області – 356, у Києві – 317, Донецькій області – 264, Одеській – 222, Харківській – 218, Полтавській – 124, Київській – 116, повідомляє Департамент комунікації МВС України.
«Зазначені факти здебільшого пов’язані з незаконною агітацією – 152, фотографуванням бюлетенів – 149, підкупом виборця – 61, пошкодженням бюлетеня – 39, неправдивими повідомленням про замінування – 18, спробою винесення бюлетеня з дільниці – 13», - заявили в МВС.
Крім того, органами поліції складено 50 адміністративних протоколів.
Повідомляється, що станом на 7.00 2 квітня із загальної кількості дільничних виборчих комісій, які працювали під час проведення виборів президента, бюлетені до окружних виборчих комісій вивезено з 29 840. На дільничних комісіях залучено 39,9 тис. поліцейських, на окружних виборчих комісіях – 518 поліцейських.
Також передбачено чергування 147 вибухотехнічних груп нацполіції та ДСНС на випадок надходження повідомлень про виявлені підозрілі предмети.
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Зеленський Володимир Олександрович30.23%
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Порошенко Петро Олексійович15.91%
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Тимошенко Юлія Володимирівна13.39%
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Бойко Юрій Анатолійович11.69%
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Гриценко Анатолій Степанович6.92%
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Смешко Ігор Петрович6.03%
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Ляшко Олег Валерійович5.48%
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Вілкул Олександр Юрійович4.16%
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Кошулинський Руслан Володимирович1.63%
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Тимошенко Юрій Володимирович0.62%
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Шевченко Олександр Леонідович0.57%
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Наливайченко Валентин Олександрович0.22%
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Балашов Геннадій Вікторович0.17%
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Богомолець Ольга Вадимівна0.17%
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Безсмертний Роман Петрович0.14%
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Бондар Віктор Васильович0.11%
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Тарута Сергій Олексійович0.10%
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Литвиненко Юлія Леонідівна0.10%
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Дерев’янко Юрій Богданович0.10%
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Шевченко Ігор Анатолійович0.09%
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Богословська Інна Германівна0.09%
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Петров Володимир Володимирович0.08%
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Кармазін Юрій Анатолійович0.08%
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Каплін Сергій Миколайович0.08%
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Скоцик Віталій Євстафійович0.07%
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Мороз Олександр Олександрович0.06%
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Журавльов Василь Миколайович0.05%
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Кривенко Віктор Миколайович0.04%
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Кива Ілля Володимирович0.03%
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Габер Микола Олександрович0.03%
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Ващенко Олександр Михайлович0.03%
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Данилюк Олександр Володимирович0.02%
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Корнацький Аркадій Олексійович0.02%
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Соловйов Олександр Миколайович0.02%
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Новак Андрій Яремович0.02%
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Купрій Віталій Миколайович0.02%
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Ригованов Руслан Олександрович0.02%
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Насіров Роман Михайлович0.01%
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Носенко Сергій Михайлович0.01%
Нагадаємо, напередодні очільник МВС Арсен Аваков повідомив, що до виборчої системи намагалися отримати доступ власники російських і київських IP-адрес.
Центральна виборча комісія вже опрацювала 98,06% протоколів в електронному вигляді на виборах президента України. Згідно з оновленими даними, за Зеленського свої голоси віддали 30,24% виборців, за Порошенка – 15,93%.