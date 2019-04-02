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    Новини

    Через порушення на виборах відкрито 71 кримінальне провадження

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    Через порушення на виборах відкрито 71 кримінальне провадження

    Органами поліції також складено 50 адміністративних протоколів

    З 31 березня по 2 квітня до поліції надійшло 2690 заяв та повідомлень, пов’язаних з порушеннями виборчого процесу в Україні. За цими фактами розпочато 71 кримінальне провадження.

    З них найбільше: у Дніпропетровській області – 356, у Києві – 317, Донецькій області – 264, Одеській – 222, Харківській – 218, Полтавській – 124,  Київській – 116, повідомляє Департамент комунікації МВС України.

    «Зазначені факти здебільшого пов’язані з незаконною агітацією – 152, фотографуванням бюлетенів – 149, підкупом виборця – 61, пошкодженням бюлетеня – 39, неправдивими повідомленням про замінування – 18, спробою винесення бюлетеня з дільниці – 13», - заявили в МВС.

    Крім того, органами поліції складено 50 адміністративних протоколів.

    Повідомляється, що станом на 7.00 2 квітня із загальної кількості дільничних виборчих комісій, які працювали під час проведення виборів президента, бюлетені до окружних виборчих комісій вивезено з 29 840. На дільничних комісіях залучено 39,9 тис. поліцейських, на окружних виборчих комісіях – 518 поліцейських.

    Також передбачено чергування 147 вибухотехнічних груп нацполіції та ДСНС на випадок надходження повідомлень про виявлені підозрілі предмети.

    Вибори Президента України 2019
    ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ
    • Зеленський Володимир Олександрович
      30.23%
    • Порошенко Петро Олексійович
      15.91%
    • Тимошенко Юлія Володимирівна
      13.39%
    • Бойко Юрій Анатолійович
      11.69%
    • Гриценко Анатолій Степанович
      6.92%
    • Смешко Ігор Петрович
      6.03%
    • Ляшко Олег Валерійович
      5.48%
    • Вілкул Олександр Юрійович
      4.16%
    • Кошулинський Руслан Володимирович
      1.63%
    • Тимошенко Юрій Володимирович
      0.62%
    • Шевченко Олександр Леонідович
      0.57%
    • Наливайченко Валентин Олександрович
      0.22%
    • Балашов Геннадій Вікторович
      0.17%
    • Богомолець Ольга Вадимівна
      0.17%
    • Безсмертний Роман Петрович
      0.14%
    • Бондар Віктор Васильович
      0.11%
    • Тарута Сергій Олексійович
      0.10%
    • Литвиненко Юлія Леонідівна
      0.10%
    • Дерев’янко Юрій Богданович
      0.10%
    • Шевченко Ігор Анатолійович
      0.09%
    • Богословська Інна Германівна
      0.09%
    • Петров Володимир Володимирович
      0.08%
    • Кармазін Юрій Анатолійович
      0.08%
    • Каплін Сергій Миколайович
      0.08%
    • Скоцик Віталій Євстафійович
      0.07%
    • Мороз Олександр Олександрович
      0.06%
    • Журавльов Василь Миколайович
      0.05%
    • Кривенко Віктор Миколайович
      0.04%
    • Кива Ілля Володимирович
      0.03%
    • Габер Микола Олександрович
      0.03%
    • Ващенко Олександр Михайлович
      0.03%
    • Данилюк Олександр Володимирович
      0.02%
    • Корнацький Аркадій Олексійович
      0.02%
    • Соловйов Олександр Миколайович
      0.02%
    • Новак Андрій Яремович
      0.02%
    • Купрій Віталій Миколайович
      0.02%
    • Ригованов Руслан Олександрович
      0.02%
    • Насіров Роман Михайлович
      0.01%
    • Носенко Сергій Михайлович
      0.01%

    Нагадаємо, напередодні очільник МВС Арсен Аваков повідомив, що до виборчої системи намагалися отримати доступ власники російських і київських IP-адрес.

    Центральна виборча комісія вже опрацювала 98,06% протоколів в електронному вигляді на виборах президента України. Згідно з оновленими даними, за Зеленського свої голоси віддали 30,24% виборців, за Порошенка – 15,93%.

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