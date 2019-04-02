Через порушення на виборах відкрито 71 кримінальне провадження



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Органами поліції також складено 50 адміністративних протоколів

З 31 березня по 2 квітня до поліції надійшло 2690 заяв та повідомлень, пов’язаних з порушеннями виборчого процесу в Україні. За цими фактами розпочато 71 кримінальне провадження.

З них найбільше: у Дніпропетровській області – 356, у Києві – 317, Донецькій області – 264, Одеській – 222, Харківській – 218, Полтавській – 124, Київській – 116, повідомляє Департамент комунікації МВС України.

«Зазначені факти здебільшого пов’язані з незаконною агітацією – 152, фотографуванням бюлетенів – 149, підкупом виборця – 61, пошкодженням бюлетеня – 39, неправдивими повідомленням про замінування – 18, спробою винесення бюлетеня з дільниці – 13», - заявили в МВС.

Крім того, органами поліції складено 50 адміністративних протоколів.

Повідомляється, що станом на 7.00 2 квітня із загальної кількості дільничних виборчих комісій, які працювали під час проведення виборів президента, бюлетені до окружних виборчих комісій вивезено з 29 840. На дільничних комісіях залучено 39,9 тис. поліцейських, на окружних виборчих комісіях – 518 поліцейських.

Також передбачено чергування 147 вибухотехнічних груп нацполіції та ДСНС на випадок надходження повідомлень про виявлені підозрілі предмети.

Вибори Президента України 2019

ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ

Нагадаємо, напередодні очільник МВС Арсен Аваков повідомив, що до виборчої системи намагалися отримати доступ власники російських і київських IP-адрес.

Центральна виборча комісія вже опрацювала 98,06% протоколів в електронному вигляді на виборах президента України. Згідно з оновленими даними, за Зеленського свої голоси віддали 30,24% виборців, за Порошенка – 15,93%.