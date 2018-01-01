Через російську агресію ООН включила Україну до країн з продовольчими проблемами

Як зазначається у звіті, ситуація з продовольчою безпекою в постраждалих від конфліктах країнах продовжує погіршуватися

Україна, у зв'язку з військовим втручанням РФ на Донбасі, увійшла до переліку з 16 країн, які постраждали через конфлікти, де відзначаються проблеми з достатніми обсягами продовольства. Про це йдеться у доповіді Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) і Всесвітної продовольчої програми (ВПП), підготовленої для Ради безпеки ООН.



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Жителі окупованого Донбасу відчувають нестачу продовольства

Як зазначається у звіті, ситуація з продовольчою безпекою в постраждалих від конфліктах країнах продовжує погіршуватися

Україна, у зв'язку з військовим втручанням РФ на Донбасі, увійшла до переліку з 16 країн, які постраждали через конфлікти, де відзначаються проблеми з достатніми обсягами продовольства. Про це йдеться у доповіді Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) і Всесвітної продовольчої програми (ВПП), підготовленої для Ради безпеки ООН.

Як зазначається у звіті, ситуація з продовольчою безпекою в постраждалих від конфліктах країнах продовжує погіршуватися, тож гуманітарні зусилля з надання постраждалим громадам допомоги з продовольством і підтримки засобами до існування залишаються вкрай важливими.

Доповідь про продовольчу безпеку охоплює 16 країн: Афганістан, Бурунді, Центральноафриканську Республіку, Демократичну Республіку Конго, Гвінея-Бісау, Гаїті, Ірак, Ліван (щодо сирійських біженців), Ліберію, Малі, Сомалі, Південний Судан, Судану, Сирійську Арабську Республіку, Україну і Ємен, а також район озера Чад.

У половині з цих країн і територій, зазначається у звіті, чверть або більше населення стикається з кризою або високим рівнем загрози голоду, за міжнародною шкалою продовольчої безпеки МПК.

Зокрема, вказано, що у Ємені ця проблема стосується 60% населення (17 млн людей), у Південному Судані - 45% (4,8 млн людей), Сирії - 33% (6,5 млн людей), Лівані щодо сирійських переселенців - 33% (1,9 млн людей), Центральноафриканській Республіці - 30% (1,1 млн людей), Україні (схід країни) - 26% (1,2 млн людей), Афганістані - 25% (7,6 млн людей), Сомалі - 25% (3,1 млн людей).

Що стосується цифри щодо України, уточнюється, що йдеться про схід країни, де, як зазначається, близько 26% людей з неконтрольованих районів і 15% населення з контрольованих урядом районів у постраждалих від конфлікту Донецькій і Луганській областях були помірно або серйозно не забезпечені продовольством.

При цьому вказано, що це далеко не єдині країни, у яких зафіксовані причини для занепокоєння з приводу продовольчої безпеки.

Джерело: УНН