Через сильний град у Німеччині зіткнулися щонайменше 50 авто



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28 квітня у Німеччині пройшов сильний град

Четверо людей отримали серйозні поранення, 21 - легкі травми

У південній Тюрінгії, Німеччина, на автобані A71 сталася аварія за участю великої кількості автомобілів.

Про це повідомляє радіо MDR.

«Раптовий град призвів до утворення крижаної кірки на дорожній поверхні. Більше 50 транспортних засобів зазнали аварії», - йдеться у повідомленні.

За даними поліції, щонайменше четверо людей отримали серйозні поранення, 21 - легкі травми.

Місце аварії тягнеться на кілька сотень метрів. Автомобілі в'їхали один в одного, деякі втратили контроль і в'їхали в огорожу. Були також аварії на протилежній смузі, але незначні.

«Спусковим гачком» для зіткнення став раптовий град або мокрий сніг у неділю вдень. Водії, як виявилося, не були готові до такої зміни обстановки.

У даний час на місці працюють численні рятувальні служби, пожежні підрозділи і буксирні компанії. Також задіяні кілька вертольотів. Наразі траса A71 повністю закрита. Поліція припускає, що шосе можна буде знову відкрити лише надвечір.