Через сильний снігопад у Москві загинула людина
- Вчора, 23:32
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Впродовж 24 годин у Москві випало більше половини середньомісячних опадів
У Москві щонайменше одна людина загинула і декілька травмовані внаслідок сильного снігопаду, повідомляють російські чиновники.
Московська метеорологічна служба зазначила, що впродовж 24 годин у Москві випало більше половини середньомісячних опадів, що подолало попередній рекорд у 1957 році, повідомляє інформагентство «Інтерфакс» 4 лютого.
Мер Москви Сергій Собянін заявив, що одна людина загинула, ще п’ятеро травмовані внаслідок падіння дерева і пошкодження лінії електропередач.
«Будьте обережні. За прогнозом, погода погіршиться», – попередив він у twitter.
К сожалению, вчерашняя стихия не обошлась без жертв. Один человек погиб из-за падения дерева и порыва линии электропередачи. Еще двое получили травмы. Повалены, по последним данным, уже 360 деревьев. Сегодня, похоже, ситуация будет еще хуже.— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 4 лютого 2018 р.
Сильний снігопад викликав скасування або затримку майже 150 рейсів у аеропортах Москви, а також перебої в електропостачанні у селах та містах навколо столиці Росії.
Крім того, оголошено штормове попередження на 4-5 лютого, очікується більше снігу та зниження температури повітря.
Нагадаємо, Гідрометцентр Росії підвищив рівень погодної небезпеки Москві з «жовтого» до «помаранчевого».
У столиці РФ існує ймовірність стихійних лих, нанесення шкоди через сильний сніг, а також обмерзання, відзначають у відомстві.