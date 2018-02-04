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    Москву засипало снігом. Рівень небезпеки підвищено до передостаннього (відео)

    У Москві було повалено понад дві тисяч дерев
    Гідрометцентр Росії підвищив рівень погодної небезпеки Москві з «жовтого» до «помаранчевого», передає «Інтерфакс». У столиці існує ймовірність стихійних лих, нанесення шкоди через сильний сніг, а також обмерзання, відзначають у відомстві. Головне управління відомства з екстрених ситуацій по Москві створило
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    Жителі не чекаючи комунальних служб, розчищають дорогу
    Фото: @renduha
    Жителі не чекаючи комунальних служб, розчищають дорогу

    У Москві було повалено понад дві тисяч дерев

    Гідрометцентр Росії підвищив рівень погодної небезпеки Москві з «жовтого» до «помаранчевого», передає «Інтерфакс».

    У столиці існує ймовірність стихійних лих, нанесення шкоди через сильний сніг, а також обмерзання, відзначають у відомстві.

    Головне управління відомства з екстрених ситуацій по Москві створило оперативний штаб через несприятливі погодні явища. Крім того, створено оперативні групи управлінь у всіх адміністративних округах міста.

    Влада рекомендує залишатися вдома. Водіям радять відмовитися від поїздок по місту, а також на далекі відстані. Відомство зазначає, що штормове попередження діє до кінця поточної доби.

    Раніше сьогодні мер Москви Сергій Собянін повідомив, що у місті було повалено понад дві тисяч дерев. Одна людина загинула після падіння на нього дерева і пориву лінії електропередачі через сильний снігопад. Ще п'ятеро постраждали.

    3 лютого, в російській столиці випало 14 міліметрів опадів - це стало рекордом за всю історію метеоспостережень.

    Станом на вечір неділі у московських аеропортах через погодні умови затримуються близько 150 рейсів.

    Через опади відключаються електричні мережі в областях Центральної Росії. Російське міністерство енергетики підрахувало, що без світла залишилися близько 69 тисяч людей.

    Джерело: Дождь

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