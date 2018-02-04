Москву засипало снігом. Рівень небезпеки підвищено до передостаннього (відео)
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Розсилка
У Москві було повалено понад дві тисяч дерев
Гідрометцентр Росії підвищив рівень погодної небезпеки Москві з «жовтого» до «помаранчевого», передає «Інтерфакс».
У столиці існує ймовірність стихійних лих, нанесення шкоди через сильний сніг, а також обмерзання, відзначають у відомстві.
Головне управління відомства з екстрених ситуацій по Москві створило оперативний штаб через несприятливі погодні явища. Крім того, створено оперативні групи управлінь у всіх адміністративних округах міста.
#Снегопад #Москва #снегопад 04.02.2018 МКАД Ясенево pic.twitter.com/UNqEq1utmQ— Igor' Bugaev (@bugaeviv) 4 лютого 2018 р.
Вытолкали бедную,она ведь кому-то еду из перекрёстка привозила! #снегопад #лювилайф #luvilife pic.twitter.com/nqUiW20ASx— Ludmila Kuzyagina (@Luda_Kuzyagina) 4 лютого 2018 р.
«Снежные ходоки съели всех дорожников»: москвичи выкладывают в соцсети кадры с неубранными улицами: https://t.co/5Gti01OMB2#Москва #Снегопад pic.twitter.com/PEt6Fopz1T— Пятый канал Новости (@5tv) 4 лютого 2018 р.
«Белый апокалипсис»: из-за мощнейшего снегопада в Москве пострадали пять человек — видео: https://t.co/QtEslfxxdU#Москва #Снегопад pic.twitter.com/1dyqBdAZRt— Пятый канал Новости (@5tv) 4 лютого 2018 р.
«Наконец-то то настоящая зима!» Давно хотели «вспомнить и прочувствовать». #снегопад : по словам синоптиков, за последние 100 лет ничего подобного в Москве не случалось. pic.twitter.com/YxMOCWYiB4— Наталья Гончарова (@Navied73) 4 лютого 2018 р.
В связи с продолжающимся снегопадом в Можайском районе и городе на автомобильных дорогам регионального и межмуниципального значения в ночь с 4 на 5 февраля будет работать 40 единиц техники.#бyдьвкурсе #уборкаснега #снегопад pic.twitter.com/uj3K5ZvzlD— Можайское ИА (@inmozhaisk) 4 лютого 2018 р.
Влада рекомендує залишатися вдома. Водіям радять відмовитися від поїздок по місту, а також на далекі відстані. Відомство зазначає, що штормове попередження діє до кінця поточної доби.
Раніше сьогодні мер Москви Сергій Собянін повідомив, що у місті було повалено понад дві тисяч дерев. Одна людина загинула після падіння на нього дерева і пориву лінії електропередачі через сильний снігопад. Ще п'ятеро постраждали.
3 лютого, в російській столиці випало 14 міліметрів опадів - це стало рекордом за всю історію метеоспостережень.
Станом на вечір неділі у московських аеропортах через погодні умови затримуються близько 150 рейсів.
Через опади відключаються електричні мережі в областях Центральної Росії. Російське міністерство енергетики підрахувало, що без світла залишилися близько 69 тисяч людей.
Джерело: Дождь