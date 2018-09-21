Через скасування дискваліфікації Росії за допінг ВАДА стикнулась з найбільшою кризою в своїй історії



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Критики ВАДА продовжують обурюватися тим, що агентство таємно змінило правила заради повернення РУСАДА

«Всесвітнє антидопінгове агентство зіткнулося з найбільшим за 19 років своєї історії кризою після того, як інші члени антидопінгового спільноти суворо засудили його за «таке, що спантеличує» та «вкрай тривожне» рішення скасувати дискваліфікацію Росії», - пише The Guardian.

«Ніколь Сепстед, глава антидопінгового агентства Великої Британії, назвала цей крок передчасним і заявила, що ВАДА «відкинула свої зобов'язання перед чистими спортсменами, уболівальниками і тими, хто невтомно працює заради чистоти спорту». Глава антидопінгового агентства США Тревіс Тайгарт назвав рішення «нищівним ударом по чистим спортсменам усього світу».

«Критики ВАДА продовжують обурюватися тим, що агентство таємно змінило правила заради повернення РУСАДА, тим більше що Росія досі не цілком визнала, що здійснювала гігантську програму допінгу за підтримки держави. Їх також обурює те, що президент ВАДА Крейг Ріді і його гендиректор Олів'є Нігглі запропонували російському міністру спорту Павлу Колобкову таємний компроміс (про який стало відомо тільки після «зливу» листів на ВВС), щоб полегшити повернення Росії», - повідомляє газета.

ВАДА наполягало, що для відновлення статусу РУСАДА Росія повинна визнати доповідь Макларена і надати доступ до своєї московської лабораторії і її базі даних. «Однак була досягнута компромісна домовленість, що дозволяє Росії визнати, що деякі фігури з міністерства спорту зробили «помилки», але вимагає допустити незалежних експертів в московську лабораторію до закінчення 6 місяців», - йдеться в статті.

Зі свого боку, Сепстед задається питанням: «Чи існують досі дані московської лабораторії?». Тайгарт заявив, що ця історія вказує на необхідність реформувати ВАДА - зробити так, щоб МОК більше не мав стосунку до діяльності агентства.

Юрій Ганус, гендиректор РУСАДА, сказав: «Нас чекає багато роботи. Поставлені умови (...), щоб нас відновили остаточно, ми повинні виконати ці умови. Отже, це відновлення статусу на певних умовах».