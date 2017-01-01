Через вибух гранати загинув військовий на Одещині

За фактом загибелі військовослужбовця внаслідок вибуху гранати призначено службове розслідування

27 листопада на Одещині внаслідок вибуху гранати загинув військовослужбовець однієї з військових частин Військово-Морських Сил ЗСУ Про це повідомляє прес-центр командування ВМС ЗСУ. Зазначається, що інших постраждалих немає. За фактом загибелі військовослужбовця призначили службове розслідування. Також відкрито кримінальне провадження.