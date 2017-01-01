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    Через вибух гранати загинув військовий на Одещині

    За фактом загибелі військовослужбовця внаслідок вибуху гранати призначено службове розслідування
    27 листопада на Одещині внаслідок вибуху гранати загинув військовослужбовець однієї з військових частин Військово-Морських Сил ЗСУ Про це повідомляє прес-центр командування ВМС ЗСУ. Зазначається, що інших постраждалих немає. За фактом загибелі військовослужбовця призначили службове розслідування. Також відкрито кримінальне провадження.
    • Сьогодні, 13:33
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    За фактом загибелі військовослужбовця внаслідок вибуху гранати призначено службове розслідування

    27 листопада на Одещині внаслідок вибуху гранати загинув військовослужбовець однієї з військових частин Військово-Морських Сил ЗСУ

    Про це повідомляє прес-центр командування ВМС ЗСУ.

    Зазначається, що інших постраждалих немає.

    За фактом загибелі військовослужбовця призначили службове розслідування. Також відкрито кримінальне провадження.

    Раніше повідомлялося, що з 27 на 28 листопада близько опівночі у Бердянську вибухнула граната, загинув солдат.

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