Через вибух гранати загинув військовий на Одещині
- Сьогодні, 13:33
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За фактом загибелі військовослужбовця внаслідок вибуху гранати призначено службове розслідування
27 листопада на Одещині внаслідок вибуху гранати загинув військовослужбовець однієї з військових частин Військово-Морських Сил ЗСУ
Про це повідомляє прес-центр командування ВМС ЗСУ.
Зазначається, що інших постраждалих немає.
За фактом загибелі військовослужбовця призначили службове розслідування. Також відкрито кримінальне провадження.
Раніше повідомлялося, що з 27 на 28 листопада близько опівночі у Бердянську вибухнула граната, загинув солдат.