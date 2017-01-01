Черга до президента. Журналісти вистежили одіозних політиків та чиновників, яких приймають на Банковій

Політики і чиновники, які ходять до Адміністрації президента, є фігурантами кримінальних проваджень

Фігуранти кримінальних розслідувань НАБУ, представники судової влади, бізнесмени, а також народні депутати регулярно ходять до Адміністрації президента. Це фіксувала протягом кількох місяців знімальна група програми «Схеми». Так, біля Адміністрації президента журналісти зустріли першого заступника голови СБУ Павла



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Борислав Розенблат ходить на Банкову

Політики і чиновники, які ходять до Адміністрації президента, є фігурантами кримінальних проваджень

Фігуранти кримінальних розслідувань НАБУ, представники судової влади, бізнесмени, а також народні депутати регулярно ходять до Адміністрації президента. Це фіксувала протягом кількох місяців знімальна група програми «Схеми».

Так, біля Адміністрації президента журналісти зустріли першого заступника голови СБУ Павла Демчину, який є фігурантом розслідування НАБУ щодо незаконного збагачення.

Також під офісом президента «Схеми» зафільмували підозрюваного у розтраті коштів держпідприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат», колишнього народного депутата від «Народного фронту» Миколу Мартиненка.

На Банкову ходить і фігурант іншого розслідування НАБУ – позафракційний народний депутат Борислав Розенблат.

Серед гостей Банкової журналісти «Схем» зустріли представників судової влади. Зокрема, суддю новопризначеного Верховного суду Івана Міщенка та тимчасового виконувача обов’язків керівника апарату цього ж суду Віктора Капустинського.

Відвідують офіс президента і бізнесмени. Зокрема, «в особистих справах» прийшов сюди Леонід Крючков, який пов’язаний з фірмою, що почала заробляти в державних морських портах, та є молодшим братом екс-депутата Дмитра Крючкова, якого НАБУ підозрювало у можливому розкраданні коштів «Запоріжжяобленерго».

Окрім того, біля АП зафіксували чоловіка, схожого на харківського бізнесмена Вадима Туманяна, а також голову правління «Міжнародної енергетичної компанії» Олександра Дубового.

Джерело: Радіо Свобода