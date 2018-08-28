Черги на КПП у Польщі збільшаться: прикордонники страйкують



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Працівники держструктур Польщі саботують роботу, перебуваючи на робочих місцях

У Польщі профспілки працівників підпорядкованих МВС країни структур попередили про можливі проблеми в міжнародних перевезеннях, зокрема про черги на прикордонних переходах, через страйк прикордонників. Про це у вівторок, 28 серпня, повідомляє RMF24.

Зазначено, що профспілки розіслали близько 50 листів в адміністрації аеропортів, асоціації перевізників і транспортні компанії. Вони пишуть, що невдалі переговори з міністром МВС про умови праці змусили їх застосувати елементи так званого італійського страйку в рамках протесту.

Як повідомляється, працівники держструктур саботують роботу, перебуваючи на робочих місцях. Зрештою, профспілки попередили про триваліші перевірки на кордоні і черги.

Окрім того, члени профспілок мають намір дістатися до прем'єр-міністра Матеуша Моравецького, оскільки він має бути на робочому місці. З початком передвиборної кампанії до місцевих виборів у Польщі прем'єр часто буває відсутній через зустрічі в різних містах з виборцями.

Зазначається, що протест триває вже декілька тижнів. Профспілки вимагають підвищення заробітної плати і її індексації, а також повернення до попередньої пенсійної системи.

Нагадаємо, 12 серпня в польському місті Камінь-Поморський 100% поліцейських пішли на лікарняний через хронічну втому, зазначаючи, що це не акція протесту, оскільки працівникам силових відомств заборонено протестувати.