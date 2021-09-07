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    Думки вголос

    Про російське боягузтво та першого заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляля

    • Осман Пашаєв

      Журналіст

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    Наріман сім років розповідав про злочини окупаційного режиму для всіх українських та світових ЗМІ - Про російське боягузтво та першого заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляля
    Наріман сім років розповідав про злочини окупаційного режиму для всіх українських та світових ЗМІ

    Наріман – унікальне явище всіх семи років окупації

    Мовою оригіналу

    О российской трусости

    Три дня скроллю ленту. Понимаю, нужно что-то написать про похищение (задержание) Наримана Джеляла и еще четверых крымских татар в ночь с пятницы на субботу.

    Хочу удержаться от упреков, что на материковой Украине не осознали, что произошло в Крыму на выходных. А произошел самый болезненный удар по крымским татарам и проукраинским голосам за последние 7 лет.

    Нариман – это уникальное явление всех семи лет оккупации. Политолог по образованию он стал первым заместителем председателя Меджлиса в 2014-м. Адвокатам оккупации не в чем его обвинить. Он не занимал должностей, не имел доступа к бюджетам или назначениям в украинское время.

    Оккупантам нечего ему предъявить. Его публичные высказывания настолько безупречны, что ни одна оккупационная экспертиза не смогла усмотреть «призывы и экстремизм».

    Нариман семь лет рассказывал о преступлениях оккупационного режима для всех украинских и мировых СМИ. Это рушило пропаганду оккупантов о «подстрекателях на материке и счастливых крымчанах».

    Нариман публично собрал деньги украинским морякам осенью 2018 в оккупированном Крыму, объединив сотни крымских татар и проукраинских граждан. Он организовал автоколонну помощи морякам из Крыма в Москву, когда их вывезли с полуострова

    И все это делал настолько интеллигентно, что возникал вопрос, есть ли у него эмоции. Всегда легкая улыбка, тихий голос и тембр без модуляций.

    Он был единственным, кто согласился участвовать в выборах в ВР Украины в 2019-м, оставаясь жить в Крыму. Почему не сложилось, это уже другой вопрос.

    Похищение Наримана 4 сентября – российская трусость. Его обвиняют в диверсии: взрыв газопровода в Перевальном.

    Нариман последние 5 лет давал легальный повод расправиться с ним. Ровно 5 лет назад Верховный Суд России признал Меджлис экстремистской организацией, а значит любого члена меджлиса можно сажать в тюрьму, , как и ребят по делу «хизб ут тахрир». Но Уголовный суд ООН в 2018-м в промежуточном решении обязал Россию восстановить деятельность Меджлиса в Крыму. И Москва тупо с*ыт.

    Если уж вы плевать хотели на международные решения – судите Наримана за то, что все 5 лет он отказывался скрывать свою должность первого вице-председателя Меджлиса.

    Судите Наримана политика..

    Джерело: блог Османа Пашаєва

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Крим кримські татари Росія анексія Меджліс ООН
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    Про російське боягузтво та першого заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляля