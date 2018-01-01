Черкаси залишилися без води: оголошено надзвичайну ситуацію

Падіння дерев через велику кількість снігу призвело до поривів на електромережах Черкас

У Черкасах оголошено надзвичайну ситуацію у зв’язку з аварією на електромережах, яка залишила «окремі райони міста» без водопостачання. Хоча аварія сталася близько 5-ї години ранку, до основного місця пориву через велику кількість снігу і падіння дерев працівники обленерго та ДСНС дістатися ще не змогли. Вони наближаються з двох



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Фото: Карткові Черкаси Черги за водою в Черкасах

Падіння дерев через велику кількість снігу призвело до поривів на електромережах Черкас

У Черкасах оголошено надзвичайну ситуацію у зв’язку з аварією на електромережах, яка залишила «окремі райони міста» без водопостачання.

Хоча аварія сталася близько 5-ї години ранку, до основного місця пориву через велику кількість снігу і падіння дерев працівники обленерго та ДСНС дістатися ще не змогли. Вони наближаються з двох сторін. При цьому з одного боку вже виявлено два пошкодження мережі, з другого – три. Одне з них усунуто. Ситуацію ускладнює й те, що налипання мокрого снігу на деревах триває, повідомляє черкаське видання «Прочерк».

Влада міста утворила штаб з надзвичайної ситуації. В Черкасах має бути забезпечено підвезення води в різні частини міста. В навчальних закладах має бути забезпечено використання води гарантованої якості. Буде вжито заходів для запобігання розвитку в місті поширення кишкових захворювань та отруєнь.

Наразі водогін працює в аварійному режимі. Так він може протриматися ще зо п’ять годин. Енергетики обіцяють подати напругу до 17:00-18:00.

Тривають також роботи з очистки міста від снігу. Техніки і людей бракує.