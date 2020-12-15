Ізраїль посилює «коронавірусні» вимоги до громадян, що прибувають з України

Чому до списку країн, обраних для першого етапу, потрапили Україна і Білорусь, не пояснюється

Пілотний проєкт планується затвердити в найближчі два дні

В Ізраїлі у найближчі два дні планують затвердити пілотний проєкт «Канфей-хаіль» (כנפי חיל), покликаний виключити випадки, коли пасажири, що прибувають в країну в тому числі з «червоних» зон, звільняються від обов'язкових тестів на коронавірус. Про це пише видання «Едіот ахронот» у вівторок, 15 грудня.

На першому етапі проєкт буде поширений на туристів, що прибувають з чотирьох країн - України, Білорусі, Туреччини та Болгарії. Від них вимагатимуть здати по два аналізи: перший одразу після приземлення в Бен-Гуріоні, а другий - по завершенні 10-денного карантину. У разі відмови доведеться відбувати 14-денний карантин у спеціально обладнаних для цього місцях.

Хоча програма була представлена уряду кілька днів тому, вона досі не була розглянута, повідомляють ЗМІ. При цьому фахівці вважають, що це може стати ефективним бар'єром на шляху проникнення вірусу з-за кордону.

Чому до списку країн, обраних для першого етапу, потрапили Україна і Білорусь, не пояснюється. Раніше МОЗ оприлюднив інформацію, згідно з якою основним «постачальником» вірусу в Ізраїль у найближчі місяці стануть Об'єднані арабські емірати, однак цієї країни в списку немає, ймовірно, з політичних мотивів.

Джерела в системі охорони здоров'я лише зазначають, що в тому випадку, якщо пілотний проєкт виявиться успішним, його планується поширити на всіх, хто прибуває з «червоних» країн.

Між іншим, глава уряду Ізраїлю Біньямін Нетаньяху пішов на самоізоляцію через контакт з хворим на Covid-19.

Нагадаємо, що Ізраїль отримав першу партію американської вакцини від Covid-19.

Наприкінці листопада Ізраїль підписав контракт на постачання вакцини від коронавірусу з компанією AstraZeneca. Ізраїль отримає близько 10 мільйонів доз препарату.

До цього Ізраїль підписав контракт з компанією Pfizer. Компанія продасть Ізраїлю 8 млн доз вакцини, яких вистачить для 4 млн громадян.