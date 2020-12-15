  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Уряд закрив дані щодо лікарняної статистики

    • Розсилка
    Кабмін почав обмежувати доступ до інформації щодо ситуації в ковід-лікарнях - Уряд закрив дані щодо лікарняної статистики
    Кабмін почав обмежувати доступ до інформації щодо ситуації в ковід-лікарнях
    Фото з відкритих джерел

    Ще вчора дані по лікарнях публікувалися дуже докладно – повідомив експерт

    Сайт Кабміну припинив публікувати відкриті дані щодо статистики по лікарнях. Про це повідомив системний аналітик Євген Істребін.

    «Ще вчора дані по лікарнях публікувалися дуже докладно. Кожен день викладався файл, в якому було 78 стовпчиків з інформації та перелік з 532 ковідних лікарень. А сьогодні все! Кінець! Ось приклад файлу з якого я щодня брав інформацію (файл великий, показую фрагмент)», – повідомив експерт.

    Він додав, що тепер можна користуватися «корявим дашбордом від МОЗ», в якому немає ніякої деталізації, жодного опису даних, а самі дані настільки не повні, що немає сенсу з ними працювати.

    «Ось приклад по Києву з дашборду, щоб ви розуміли всю марність цих даних. Число пацієнтів на ШВЛ в Києві за один день зросла втричі. І ось ще приклад, Зникло 150 ШВЛ в Запорізькій області, а через місяць додалося 200. І все нормально, ніхто навіть не заморочується», - розповів про нововведення Істребін.

    Раніше аналітик в інтерв’ю «Главкому» заявив, що масштаби проведення ПЛР-тестування українців на коронавірусну хворобу скорочуються, а збільшувати їх уряд не планує. Експерт також зауважив, що тести роблять, як правило, люди із тяжким чи середньої тяжкості перебігом захворювання.

     Читайте також: 
    Теги: Міністерство охорони здоров'я лікарня уряд коронавірус Євген Істребін
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies