Уряд закрив дані щодо лікарняної статистики

Ще вчора дані по лікарнях публікувалися дуже докладно – повідомив експерт

Сайт Кабміну припинив публікувати відкриті дані щодо статистики по лікарнях. Про це повідомив системний аналітик Євген Істребін.

«Ще вчора дані по лікарнях публікувалися дуже докладно. Кожен день викладався файл, в якому було 78 стовпчиків з інформації та перелік з 532 ковідних лікарень. А сьогодні все! Кінець! Ось приклад файлу з якого я щодня брав інформацію (файл великий, показую фрагмент)», – повідомив експерт.

Він додав, що тепер можна користуватися «корявим дашбордом від МОЗ», в якому немає ніякої деталізації, жодного опису даних, а самі дані настільки не повні, що немає сенсу з ними працювати.

«Ось приклад по Києву з дашборду, щоб ви розуміли всю марність цих даних. Число пацієнтів на ШВЛ в Києві за один день зросла втричі. І ось ще приклад, Зникло 150 ШВЛ в Запорізькій області, а через місяць додалося 200. І все нормально, ніхто навіть не заморочується», - розповів про нововведення Істребін.

Раніше аналітик в інтерв’ю «Главкому» заявив, що масштаби проведення ПЛР-тестування українців на коронавірусну хворобу скорочуються, а збільшувати їх уряд не планує. Експерт також зауважив, що тести роблять, як правило, люди із тяжким чи середньої тяжкості перебігом захворювання.

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