«Рошен» передала українській армії партію боєприпасів



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Патрони до снайперських гвинтівок, передані корпорацією «Рошен» до Збройних сил України

До одного з підрозділів українського війська було передано патрони .338 Lapua Magnum (8,6×70 мм) та .308 Winchester (7,62×51 мм) для снайперських гвинтівок

Корпорація «Рошен» передала українській армії значну партію боєприпасів до стрілкової зброї натівського калібру, закуплену за власні кошти.

Про це 12 вересня повідомляє Національний Промисловий Портал.

Зазначається, що до одного з підрозділів українського війська було передано патрони .338 Lapua Magnum (8,6×70 мм) та .308 Winchester (7,62×51 мм) для снайперських гвинтівок.

.338 Lapua Magnum - набій центрального бою з гільзою пляшкової форми, без виступу закраїни, розроблений для військових снайперів для ефективної стрільби на велику відстань.

.308 Winchester - унітарний гвинтівковий набій без закраїни з гільзою пляшечної форми на основі якого був створений військовий набій 7,62×51 мм НАТО.

Нагадаємо, раніше корпорація «Рошен» передала Збройним силам сотні снайперських гвинтівок натівського калібру, серед яких була й вітчизняна «Зброяр Z-10».