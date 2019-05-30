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    Черкаському депутату привселюдно подарували жіночі труси

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    Черкаському депутату привселюдно подарували жіночі труси

    Депутату Черкаської облради подарували жіночу білизну

    Депутату Черкаської обласної ради депутату Вадиму Гайовичу під час виступу з трибуни вручили червоні жіночі труси. Відповідне відео з'явилося в четвер, 30 травня, на Youtube-каналі видання «Вичерпно Черкаси».

    Чоловік, який вручив депутату жіночу білизну, повідомив: «З Днем народження. Це вам від Бороди».

    Депутат на подарунок відреагував стримано, в той час як у залі почали сміятися. 

     

    Зазначимо, що Вадим Гайович у Черкаську обласну раду був обраний від Радикальної партії Олега Ляшка. Не входить до складу будь-якої фракції. Член постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів. Має вищу освіту, головний диригент, міжнародний громадський фонд «Зміцнення православних традицій», проживає в місті Золотоноша Черкаської області.

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