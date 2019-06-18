Чернівчанину загрожує позбавлення волі за спробу підкупу поліцейських



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Нетверезий водій запропонував $100 за непритягнення його до адміністративної відповідальності

Нетверезий водій-порушник намагався за 100 доларів США уникнути адміністративного покарання. Злочинні дії чоловіка задокументовано, відносно нього слідчі Чернівецького відділу поліції розпочали кримінальне провадження.

Повідомленням про спробу надання неправомірної вигоди надійшло на спецлінію «102» сьогодні, 17-го червня, від працівника Управління патрульної поліції в Чернівецькій області.

На місце події негайно виїхали співробітники ВІОС УКЗ обласного управління Нацполіції, регіонального підрозділу Департаменту внутрішньої безпеки НПУ та слідчо-оперативна група Чернівецького відділу поліції. Правоохоронці встановили, що під час патрулювання території обслуговування екіпаж УПП виявив по вулиці Миколаївській порушення Правил дорожнього руху водієм автомобіля «Renault Kangoo».

Спілкуючись з 22-річним кермувальником, патрульні помітили у нього ознаки сп’яніння. Коли поліцейські почали складати на порушника адміністративні матеріали, той запропонував 100 доларів США за непритягнення його до адміністративної відповідальності.

За вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 1 статті 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до чотирьох років позбавлення волі.