Червона зона. Як працюватимуть школи у Чернівцях, охоплених коронавірусом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Стало відомо, як запрацюють школи Чернівців з 1 вересня

Навчальні заклади обрали для себе різні форми навчання - очну, дистанційну, по змінах або змішану

Чернівецька міська рада дозволила працювати школам міста з 1 вересня. Навчальні заклади обрали для себе різні форми навчання - очну форму, дистанційну, навчання по змінах або змішану форму навчання. Про це під час сесії міськради сказала в.о. начальника управління освіти Ніна Вітковська, пише molbuk.

За її словами, очну форму навчання обрали 5 шкіл - № 13, 16, 17, 39, 40. У них кожен клас буде навчатися в окремому кабінеті з дотриманням протиепідемічних вимог.



Учні ліцею №1 на початку вересня матимуть дистанційну форму навчання через незавершений ремонт.



У 28 школах буде змішана форма навчання: очне навчання з використанням технологій дистанційної освіти. Також класи поділятимуть на групи, які відвідуватимуть освітній заклад почергово через день. Крім того, заняття для початкової, середньо і старшої школи починатимуться в різний час.



Школа №8 обрала очне із використанням дистанційного навчання.



Очне навчання матимуть учні 1-5 класів гімназії №1, для решти учнів передбачено змішане навчання.



Ще 7 шкіл обрали очну форму навчання із використанням технологій дистанційного навчання та поділом класів на дві зміни - гімназія №2, школи №1, 3, 27, 30 і НВК «Любисток».

Нагадаємо, 25 серпня Чернівецька міськрада вирішила послабити карантин.

Водночас з 24 серпня у Чернівцях почали діяти правила «червоної зони». Минулого тижня через несприятливу ситуацію із поширенням коронавірусної хвороби, Чернівці, Кіцманський та Заставнівський райони рішенням уряду внесли до «червоної» карантинної зони, в якій діють обмеження на роботу громадського транспорту, закладів освіти й ресторанів.

Як повідомлялося, МОЗ оприлюднив додаткові рекомендації для навчання у школах.

26 серпня уряд продовжив адаптивний карантин до 1 листопада.

Коронавірус в Україні

Всього 112059

Хворіють 55439

Одужали 54217

Померли 2403

Копіювати код для вставки

До слова, в Україні станом на ранок 27 серпня за минулу добу на коронавірус захворіли 1974 людини, це на 305 людини більше, ніж учора (1 670). Загалом від початку пандемії одужало 54 217 людей, за минулу добу 763 особи (вчора 346). Померло від початку епідемії 2 403 людини, за добу – 49 (вчора 36). Від початку пандемії захворіли 112 059 українців.