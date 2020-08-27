Чернівецька міськрада дозволила роботу шкіл і дитсадків з 1 вересня



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Чернівці минулого тижня рішенням уряду внесли до «червоної» карантинної зони, в якій діють обмеження на роботу громадського транспорту, закладів освіти й ресторанів.

Частина шкіл обрали змішану форму навчання – очну та дистанційну, а частина взагалі поки працюватимуть дистанційно - міськрада

У Чернівцях з 1 вересня відновлюють роботи школи та дитячі садочки. За це рішення проголосували сьогодні, 27 серпня, на сесії міської ради пише molbuk.ua.

Як повідомила на сесії в.о. начальника управління освіти Ніні Вітковська, частина шкіл обрали змішану форму навчання – очну та дистанційну. «Є школи у Чрнівцях, які здійснюватимуть дистанційну форму навчання», - поінформувала Вітковська.

Нагадаємо, 25 серпня Чернівецька міськрада вирішила послабити карантин.

З 24 серпня у Чернівцях почали діяти правила «червоної зони». Минулого тижня через несприятливу ситуацію із поширенням коронавірусної хвороби, Чернівці, Кіцманський та Заставнівський райони рішенням уряду внесли до «червоної» карантинної зони, в якій діють обмеження на роботу громадського транспорту, закладів освіти й ресторанів.

Як повідомлялося, МОЗ оприлюднив додаткові рекомендації для навчання у школах.

26 серпня уряд продовжив адаптивний карантин до 1 листопада.

Коронавірус в Україні

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Одужали 54217

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До слова, в Україні станом на ранок 27 серпня за минулу добу на коронавірус захворіли 1974 людини, це на 305 людини більше, ніж учора (1 670). Загалом від початку пандемії одужало 54 217 людей, за минулу добу 763 особи (вчора 346). Померло від початку епідемії 2 403 людини, за добу – 49 (вчора 36). Від початку пандемії захворіли 112 059 українців.