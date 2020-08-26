  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У лікарнях Чернівців закінчуються ліжка для хворих на коронавірус

    • Розсилка
    <div class="post-item__photo-author">Лікарня в Чернівцях</div> - У лікарнях Чернівців закінчуються ліжка для хворих на коронавірус
    Лікарня в Чернівцях
    Фото: Hromadske

    Минулої доби на коронавірус у Чернівцях захворіли 67 людей

    У трьох лікарнях Чернівців, де приймають пацієнтів з Covid-19 і з підозрою на коронавірус, залишилося всього 29 вільних ліжкомісць.

    Про це повідомляє пресслужба Чернівецької міськради.

    «Станом на 26 серпня... Щодо ліжкомісць у міських лікарнях, то зі 145 вільними залишаються 29, - йдеться у повідомленні.

    У Чернівцях зафіксовано 3466 випадків захворювання на Covid-19. За минулу добу додалось 67 лабораторно підтверджених випадків хвороби.

    В Україні станом на 26 серпня лабораторно підтверджено 110 085 випадків Covid-19, з них за добу – 1 670.

    У Чернівецькій області зафіксували 9541 випадок інфікування Covid-19. З них 5964 пацієнти одужали, а 266 людей померли.

    Слід зазначити, що й на Київщині погіршується ситуація з коронавірусом: готуються лікарні «другої хвилі». 

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      110085
    • Хворіють
      54277
    • Одужали
      53454
    • Померли
      23544

    До слова, 25 серпня Чернівецька міськрада вирішила послабити карантин. Міська рада дозволила роботу ринків, торгових комплексів, громадського транспорту, а також шкіл і дитсадків.

    Раніше повідомлялося, що у Чернівецькій області через посилення карантину медики не можуть дістатися до обласного центру.

    Із 24 серпня обласний центр було паралізовано. У Чернівцях почали діяти правила «червоної зони». Минулого тижня через несприятливу ситуацію із поширенням коронавірусної хвороби, Чернівці, Кіцманський та Заставнівський райони рішенням уряду внесли до «червоної» карантинної зони, в якій діють обмеження на роботу громадського транспорту, закладів освіти й ресторанів.

    26 серпня уряд продовжив адаптивний карантин до 1 листопада.

    Читайте також: 

    лікарня Чернівці хвороби коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ