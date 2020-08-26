У лікарнях Чернівців закінчуються ліжка для хворих на коронавірус
Минулої доби на коронавірус у Чернівцях захворіли 67 людей
У трьох лікарнях Чернівців, де приймають пацієнтів з Covid-19 і з підозрою на коронавірус, залишилося всього 29 вільних ліжкомісць.
Про це повідомляє пресслужба Чернівецької міськради.
«Станом на 26 серпня... Щодо ліжкомісць у міських лікарнях, то зі 145 вільними залишаються 29, - йдеться у повідомленні.
У Чернівцях зафіксовано 3466 випадків захворювання на Covid-19. За минулу добу додалось 67 лабораторно підтверджених випадків хвороби.
В Україні станом на 26 серпня лабораторно підтверджено 110 085 випадків Covid-19, з них за добу – 1 670.
У Чернівецькій області зафіксували 9541 випадок інфікування Covid-19. З них 5964 пацієнти одужали, а 266 людей померли.
Слід зазначити, що й на Київщині погіршується ситуація з коронавірусом: готуються лікарні «другої хвилі».
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До слова, 25 серпня Чернівецька міськрада вирішила послабити карантин. Міська рада дозволила роботу ринків, торгових комплексів, громадського транспорту, а також шкіл і дитсадків.
Раніше повідомлялося, що у Чернівецькій області через посилення карантину медики не можуть дістатися до обласного центру.
Із 24 серпня обласний центр було паралізовано. У Чернівцях почали діяти правила «червоної зони». Минулого тижня через несприятливу ситуацію із поширенням коронавірусної хвороби, Чернівці, Кіцманський та Заставнівський райони рішенням уряду внесли до «червоної» карантинної зони, в якій діють обмеження на роботу громадського транспорту, закладів освіти й ресторанів.
26 серпня уряд продовжив адаптивний карантин до 1 листопада.
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