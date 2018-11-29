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    Червоний Хрест відправив на Донбас більш як 500 тонн гуманітарки

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    Загалом передано майже 517 тонн вантажу - Червоний Хрест відправив на Донбас більш як 500 тонн гуманітарки
    Загалом передано майже 517 тонн вантажу

    Через КПВВ «Новотроїцьке» до тимчасово окупованої території України проїхало 24 вантажних автомобілі з гуманітарним вантажем

    Міжнародний Червоний Хрест відправив на окуповані території Донбасу більш як 500 тонн гуманітарного вантажу. Про це повідомляє відділ комунікації Державної прикордонної служби України.

    «Через КПВВ «Новотроїцьке» до тимчасово окупованої території України проїхало 24 вантажних автомобілі з гуманітарним вантажем від Міжнародного комітету Червоного Хреста. Загалом оформлено майже 517 тонн вантажу», — йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, 23 листопада через контрольний пункт в’їзду-виїзду «Новотроїцьке» направлено 21 вантажівку з гуманітарною допомогою від Міжнародного Комітету Червоного Хреста та Місії синодального відділу УПЦ у справах сім’ї для непідконтрольної частини Донбасу.

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