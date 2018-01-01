Четвертий рік війни: імпорт російських товарів до України продовжує рости

Російський імпорт торік зростав за рахунок нафтопродуктів, вугілля і добрив

Імпорт товарів з Росії за 2017 рік збільшився на 40%, заявили у Національному банку України. Російський імпорт у минулому році зростав за рахунок нафтопродуктів, вугілля і добрив, зазначають у НБУ. На другому місті за швидкістю зростання імпорту країни Європейського Союзу - через постачання продукції машинобудування і газу загальний об'єм імпорту



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Фото Радіо Свобода

Російський імпорт торік зростав за рахунок нафтопродуктів, вугілля і добрив

Імпорт товарів з Росії за 2017 рік збільшився на 40%, заявили у Національному банку України.

Російський імпорт у минулому році зростав за рахунок нафтопродуктів, вугілля і добрив, зазначають у НБУ. На другому місті за швидкістю зростання імпорту країни Європейського Союзу - через постачання продукції машинобудування і газу загальний об'єм імпорту за рік збільшився на 23%.

Загалом український імпорт виріс на 21% і досяг позначки в 49 млрд доларів. Найбільше розширився енергетичний ринок - у 1,5 рази за офіційними даними Нацбанку.

Причина - дефіцит вугілля, яке раніше постачалось із нині не підконтрольних Києву територій. Крім того, значно активізувалися приватні імпортери природного газу, що викликало зростання його імпорту в цілому.

Крім того, на світовому ринку ціни на енергоресурси зросли, що відобразилося на вартісному обсязі імпорту: для нафтопродуктів загальна сумма доставлених в Україну товарів виросла на 27,6%.

Як повідомлялося, за січень-листопад 2017 року Україна збільшила імпорт товарів з Росії на 38,6% порівняно з аналогічним періодом 2016 року - до $6,3 млрд.