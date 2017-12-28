Війна війною, а імпорт товарів з РФ в Україну виріс на третину

Експорт українських товарів до Росії за 11 місяців 2017 року виріс на 11,9%

За січень-листопад 2017 року Україна збільшила імпорт товарів з Росії на 38,6% порівняно з аналогічним періодом 2016 року - до $6,3 млрд. Про це повідомив Національний банк України. Згідно з його даними, експорт товарів до Росії за цей період виріс на 11,9% - до $3,06 млрд, а сумарний товарообіг збільшився на 28,6% - до $9,36 млрд. [READ_MORE]



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Експорт українських товарів до Росії за 11 місяців 2017 року виріс на 11,9%

За січень-листопад 2017 року Україна збільшила імпорт товарів з Росії на 38,6% порівняно з аналогічним періодом 2016 року - до $6,3 млрд. Про це повідомив Національний банк України.

Згідно з його даними, експорт товарів до Росії за цей період виріс на 11,9% - до $3,06 млрд, а сумарний товарообіг збільшився на 28,6% - до $9,36 млрд.

Сальдо торгівлі з РФ за підсумками 11 місяців минулого року для України виявилося від'ємним і становило $3,24 млрд, що на 79% гірше аналогічного періоду 2016 року.

За даними НБУ, за цей же період експорт товарів з України до ЄС збільшився на 32,7% - до $12,77 млрд грн, імпорт - на 23,9%, до $16,51 млрд, а товарообіг - на 27,6%, до $29,28 млрд, тоді як сальдо залишилося від'ємним на рівні $3,7 млрд.

НБУ вказує, що частка Росії в експорті товарів з України скоротилася з 9,1% до 8,5%, тоді як в імпорті збільшилася з 12,6% до 14,3%, частка експорту до ЄС зросла з 31,9% до 35,3%, а імпорту - з 36,9% до 37,5%.

Загалом, згідно з даними центробанку, експорт товарів з України за січень-листопад 2017 року зріс на 20,1% - до $36,19 млрд, імпорт - на 21,8%, до $44,03, а негативне сальдо погіршилося на 30, 2% - до $7,84 млрд.

Більш детальна інформація про структуру експорту-імпорту товарів з РФ за 11 місяців наразі відсутня.

Як повідомлялося, експорт товарів з України зріс на 20,9% за 10 місяців 2017 року.

Джерело: Інтерфакс-Україна