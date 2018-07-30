Чи можна користуватись мобільним на уроках? Гриневич дала рекомендації школам



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Фото: прес-служба Міністерства освіти і науки Міністр освіти і науки Лілія Гриневич

На думку міністра, не можна позбавляти батьків можливості спілкування з дитиною впродовж навчального дня

Міністр освіти і науки Лілія Гриневич рекомендує школам розробити власні правила щодо використання мобільних телефонів учнями в межах навчального закладу.

Про це міністр сказала в інтерв’ю «Главкому».

«Школа повинна мати хоч якусь автономію. Не може міністерство все регулювати у 16 020 школах. Є якісь стандартні вимоги. Якщо мобільні телефони заважають навчальному процесу, школа може розробити правило щодо їх використання, тому що кожна з них має свій статут і внутрішній розпорядок», - заявила Гриневич.

На її думку, не можна позбавляти батьків можливості спілкування з дитиною впродовж навчального дня, але «для цього можуть бути тільки перерви».

«Тому рішення може бути таким: діти заходять в клас на урок, складають в скриньку свої мобільні телефони, відключивши звук. А на перерві – будь ласка, візьміть свій мобільний і передзвоніть до батьків. Тут важливо застерегти права усіх, але такі речі не можуть регламентуватись міністерством», - зауважила керівник Міносвіти.