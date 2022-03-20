В Україні заборонили використання відеореєстраторів
На час війни в Україні заборонені відеореєстратори
Влада намагається мінімізувати для ворога доступ до інформації
На всій території України заборонено використання відеореєстраторів на автомобілях. Це необхідно для запобігання розповсюдження інформації про позиції і переміщення Збройних сил України. Про це повідомив керівник Управління зі зв'язків із громадськістю Збройних сил Богдан Сеник.
Зокрема, заборонено знімати:
- Дороги загального користування;
- Об’єкти загального значення;
- Об’єкти інфраструктури;
- Блокпости, укріплення;
- Розташування, зосередження, або переміщення військових частин (підрозділів) сил оборони.
Як повідомлялося, раніше влада Київщини заборонила водіям використовувати відеореєстратори.