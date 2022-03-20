  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    В Україні заборонили використання відеореєстраторів

    На час війни в Україні заборонені відеореєстратори - В Україні заборонили використання відеореєстраторів
    На час війни в Україні заборонені відеореєстратори

    Влада намагається мінімізувати для ворога доступ до інформації

    На всій території України заборонено використання відеореєстраторів на автомобілях. Це необхідно для запобігання розповсюдження інформації про позиції і переміщення Збройних сил України. Про це повідомив керівник Управління зі зв'язків із громадськістю Збройних сил Богдан Сеник.

    Зокрема, заборонено знімати:

    • Дороги загального користування;
    • Об’єкти загального значення;
    • Об’єкти інфраструктури;
    • Блокпости, укріплення;
    • Розташування, зосередження, або переміщення військових частин (підрозділів) сил оборони.

    Як повідомлялося, раніше влада Київщини заборонила водіям використовувати відеореєстратори.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    В Україні заборонили використання відеореєстраторів