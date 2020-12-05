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    Чи будуть працювати школи і церкви? Ляшко перерахував обмеження, які запровадять під час локдауну

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    Остаточне рішення щодо карантинних обмежень планується прийняти на засіданні Кабінету міністрів 9 грудня - Чи будуть працювати школи і церкви? Ляшко перерахував обмеження, які запровадять під час локдауну
    Остаточне рішення щодо карантинних обмежень планується прийняти на засіданні Кабінету міністрів 9 грудня

    Закриють школи і ресторани. Названі можливі обмеження локдауну

    Під час жорсткого карантину у січні в Україні планують закрити школи, ресторани і фітнес-центри. При цьому будуть працювати гірськолижні курорти та церкви. Про це заявив головний санлікар України Віктор Ляшко під час зустрічі з журналістами.

    Передбачається, що будуть відкриті готелі та гірськолижні курорти. Транспорт буде працювати у звичному режимі. Продуктові магазини будуть відкриті. У церквах введуть обмеження - не більше однієї людини на 5 кв. м.

    Будуть закриті школи, дитсадки, ресторани (працюватимуть тільки на доставку та видачу замовлень), фітнес-центри та різні розважальні заклади.

    Остаточне рішення щодо карантинних обмежень планується прийняти на засіданні Кабінету міністрів 9 грудня.

    Також Ляшко розповів, що перед міністерством охорони здоров'я стоїть завдання довести кількість тестів на Covid-19 до 100 тисяч в день, маються на увазі державні лабораторії та ті приватні лабораторії, які аналізують взяті зразки за бюджетний рахунок. Приблизно 70% тестів останнім часом робиться держлабораторіями, і близько 30% - приватними.

    Теги: здоров'я медицина карантин коронавірус Віктор Ляшко
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