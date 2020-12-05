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    «Локдаун необхідний». Ляшко розповів про свої очікування від жорстких обмежень

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    За словами головного санлікаря, середина лютого - особливо напружений час пандемії коронавірусу - «Локдаун необхідний». Ляшко розповів про свої очікування від жорстких обмежень
    За словами головного санлікаря, середина лютого - особливо напружений час пандемії коронавірусу

    «Розрахунки показують, що в разі введення тритижневого локдауна в січні, подальше зростання захворюваності не буде піковим, і ми зможемо нормально пройти лютий-березень», - сказав Ляшко

    Запровадження локдауну в січні дозволить знизити кількість випадків зараження коронавірусом до 6-8 тисяч в день. Конкретна дата введення жорсткого карантину ще невідома. Про це на зустрічі з журналістами розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

    За його словами, конкретна дата початку локдауну ще обговорюється, але вводиться він буде скоріше всього на 3 тижні, щоб дати необхідний ефект.

    «Розрахунки показують, що в разі введення тритижневого локдауна в січні, подальше зростання захворюваності не буде піковим, і ми зможемо нормально пройти лютий-березень, і надалі обійтися без ще одного локдауну», - сказав Ляшко.

    За словами головного санлікаря, середина лютого - особливо напружений час пандемії коронавірусу, оскільки тоді до захворюваності коронавіруса додається і захворюваність сезонним грипом.

    Як повідомлялось, системний аналітик Євген Істребін піддав сумніву зниження показників захворюваності, яким Міністерство охорони здоров’я. «Логіка МОЗ проста: чим менше виявляємо – тим нижчі показники захворюваності отримуємо!», - зазначив він.

    Теги: лікар карантин коронавірус Віктор Ляшко
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