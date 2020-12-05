Аналітик розвінчав «успіхи» карантину вихідного, про які заявив уряд

«Чим менше тестуємо – тим менше хворих»

Системний аналітик Євген Істребін піддав сумніву зниження показників захворюваності, яким Міністерство охорони здоров’я.

«Логіка МОЗ проста: чим менше виявляємо – тим нижчі показники захворюваності отримуємо! А чим менше виявлено випадків інфікування – тим менше і смертей від коронавірусу. Нагадаю, у якийсь момент Україна вийшла на рекордне охоплення тестуванням: 52 тис. на добу. Так от, зараз цей показник упав до 40 тис.», - зазначив він в інтерв’ю «Главкому».

Експерт також зауважив: відсоток позитивних результатів наразі становить 38%. «Для порівняння: трохи більше місяця тому число тестів було таким самим: по 40 тис. на день. Але тоді позитивних з них було 28% і ми чули про 10 тис. інфікованих за добу», - додав він.

Істребін розповів, звідки фактично беруться цифри у статистиці щодо випадків захворювань і одужань, які керівництво МОЗ оголошує щоранку. За його словами, чиновники у міністерстві почали вносити у бази випадки одужання, які «зависли», тобто не були внесені у базу – ще… з літа. «Дивіться, з тих 13882 випадків захворюваності, які було оголошено того дня, 11247 фактично відбулися у листопаді, 2467 – у жовтні, 73 – у вересні, 8 у серпні, 76 у липні 4 в червні, 5 у травні і ще 2 у…квітні. Найдавніший випадок одужання з числа оприлюднених у той день, був аж за 13 квітня. Просто він до бази потрапив лише зараз. От і весь секрет покращення показників», - наводить приклад експерт.

Експерт також зауважив, що тести роблять, як правило, люди із тяжким чи середньої тяжкості перебігом захворювання. «Легкі» не роблять, безсимптомних взагалі не виявляють», - зазначив він.

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