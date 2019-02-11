Чиновник, якому закидають причетність до вбивства Гандзюк, готовий пройти поліграф



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Заступник голови Херсонської обласної держадміністрації Євген Рищук Фото: Євген Рищук / facebook.com

Євген Рищук прибув до Киэва і готовий надати правоохоронцям інформацію про себе із застосуванням поліграфа

Заступник голови Херсонської обласної держадміністрації Євген Рищук, якому закидають причетність до вбивства Катерини Гандзюк, прибув до Києва і готовий надати правоохоронцям інформацію про себе із застосуванням поліграфа. Про це Рищук написав на своїй сторінці у Facebook.

«Зважаючи на ситуацію навколо мого прізвища по справі нападу на Гандзюк та моє бажання зробити все, щоб допомогти слідству та припинити політичні спекуляції навколо мене, я ще в п`ятницю, після сесії областної ради, подав заяву голові Херсонської ОДА про тимчасове відсторонення мене від виконання службових обов`язків. В ту ж п'ятницю я домовився із слідчим СБУ України в місті Києві про зустріч і запропонував надати інформацію стосовно мене із застосуванням поліграфа», - зазначив Рищук.

За його словами, наразі він вже прибув до столиці.

Сьогодні голова Херсонської ОДА Андрій Гордєєв повідомив про тимчасове відсторонення Рищука.

Гордєєв після заяви батька загиблої Катерини Гандзюк про причетність керівництва ОДА та облради до вбивства його дочки відкинув звинувачення на свою адресу. Він закликав генпрокурора, голову СБУ та міністра внутрішніх справ перевірити викладені у зверненні Віктора Гандзюка факти і в разі їх неправдивості знайти тих, хто спонукав батька Катерини Гандзюк до «інформаційної провокації».

Як повідомляв «Главком», голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру оголошено підозру в організації вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк.

Минулого тижня Херсонська облорганізація ВО «Батьківщина» виключила Мангера з членів партії

Нагадаємо, напад на активістку Гандзюк стався у Херсоні 31 липня 2018 року. Вилита зловмисником сірчана кислота обпекла 40% тіла Гандзюк. Їй зробили більше десяти операцій.

4 листопада Гандзюк померла у лікарні.

Поліція перекваліфікувала напад на Гандзюк як закінчене умисне вбивство.

Служба безпеки України оголосила у розшук Олексія Левіна (Москаленка) за підозрою в організації вбивства Катерини Гандзюк.

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