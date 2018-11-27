Чиновника у Франції підозрюють у шпигунстві на користь КНДР



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Бенуа Кеннеді заарештували у Франції

Кеннеді - високопоставлений державний службовець та президент асоціації франко-корейської дружби

Високопоставлений чиновник у французькому Cенаті заарештований за підозрою в шпигунстві на Північну Корею.

Про це пише AFP з посиланням на джерела.

Бенуа Кеннеді заарештували в неділю ввечері за «збір та передачу інформації іноземній державі». Його допитує Головне управління національної безпеки (DGSI).

Його паризький будинок та будинок його батьків поблизу Діжона обшукали, повідомляє газета Le Parisien.

INFO #Quotidien.

Une opération de police inédite s’est déroulée tout à l’heure au Sénat : le haut fonctionnaire Benoît Quennedey a été interpellé par la DGSI pour « intelligence avec une puissance étrangère », la Corée du Nord.

Les informations d’@azzahmedchaouch. pic.twitter.com/NT16iIJLZW — Quotidien (@Qofficiel) 26 листопада 2018 р.

Кеннеді - високопоставлений державний службовець та президент асоціації франко-корейської дружби.

У травні у Франції двох колишніх офіцерів Генерального директорату зовнішньої безпеки звинуватили у шпигунстві на користь іноземної держави. За даними французьких ЗМІ, обвинувачені шпигували на користь Китаю.