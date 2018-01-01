Чиновник вимагав $100 тис. хабара за дозвіл на оренду рекреаційної землі
- Сьогодні, 16:30
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Чиновник райдержадміністрації Київщини вимагав чималого хабара
Правоохоронці викрили начальника юридичного відділу однієї з райдержадміністрацій Київської області, який вимагав хабар у розмірі 100 тис. доларів. Про це на своїй сторінці у Facebook написала прес-секретар генерального прокурора України Юрія Луценка Лариса Сарган.
«Хабар чиновник вимагав за видачу відповідних документів на оренду земель рекреаційного призначення, водного фонду та невитребуваних паїв на території Переяслав-Хмельницького району», – йдеться в повідомленні.
Відзначається, що чиновнику повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянка або одержання неправомірної вигоди посадовою особою) КК України.
Досудове розслідування триває.