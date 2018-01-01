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    Чиновник вимагав $100 тис. хабара за дозвіл на оренду рекреаційної землі

    Чиновник райдержадміністрації Київщини вимагав чималого хабара
    Правоохоронці викрили начальника юридичного відділу однієї з райдержадміністрацій Київської області, який вимагав хабар у розмірі 100 тис. доларів. Про це на своїй сторінці у Facebook написала прес-секретар генерального прокурора України Юрія Луценка Лариса Сарган.  «Хабар чиновник вимагав за видачу відповідних документів на оренду
    • Сьогодні, 16:30
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    Хабар чиновник вимагав за видачу відповідних документів на оренду земель рекреаційного призначення
    Хабар чиновник вимагав за видачу відповідних документів на оренду земель рекреаційного призначення

    Чиновник райдержадміністрації Київщини вимагав чималого хабара

    Правоохоронці викрили начальника юридичного відділу однієї з райдержадміністрацій Київської області, який вимагав хабар у розмірі 100 тис. доларів. Про це на своїй сторінці у Facebook написала прес-секретар генерального прокурора України Юрія Луценка Лариса Сарган. 

    «Хабар чиновник вимагав за видачу відповідних документів на оренду земель рекреаційного призначення, водного фонду та невитребуваних паїв на території Переяслав-Хмельницького району», – йдеться в повідомленні.


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    Чиновнику повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину

    Відзначається, що чиновнику повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянка або одержання неправомірної вигоди посадовою особою) КК України.

    Досудове розслідування триває.

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