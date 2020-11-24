Експерт пояснив, як розвиток «зеленої» енергетики в Україні впливає на використання вугілля

За підсумком 7 місяців 2020 року Україна виробила 12,7% екологічної енергії проти 8,9% в аналогічному періоді 2019 року

З розвитком «зеленої» енергетики частка виробництва струму на теплоелектростанціях (ТЕС) поступово зменшується, відповідно в країні менше спалюється вугілля. Про це зазначив експерт UABIO Володимир Крамар, повідомляється на сторінці Біоенергетичної асоціації України у Facebook.

За словами експерта, згідно з даними споживання електроенергії, виробленої різними генераціями впродовж 2016-2020 років, спостерігається тенденція до зниження частки ТЕС в загальному обсязі, яка приблизно відповідає зростанню частки виробництва струму з відновлювальних джерел енергії.

«Попри зменшення споживання електроенергії загалом та зростання її виробництва з ВДЕ, частка виробництва електроенергії АЕС в середньому залишається на однаковому рівні, а частка виробництва на ТЕС поступово зменшується – це показав аналіз зміни частки різних джерел електричної генерації, проведений помісячно з 2016 року», – повідомив Крамар.

При він зробив висновок, що формулювання «зелено-вугільний парадокс», коли виробництво зеленої електроенергії сприяє збільшенню виробництва струму на вугільних ТЕС, безпідставно використовують в Україні, оскільки відсутність такої ситуації підтверджує статистика.

Зокрема, на початку 2016 року, коли частка вироблення струму «зеленою» генерацією була близько 0%, частка струму ТЕС складала 34%, у серпні 2020 року частка струму з ВДЕ зросла до 7%, а частка ТЕС знизилась до 27%.

Як повідомлялося, за підсумком 7 місяців 2020 року Україна виробила 12,7% екологічної енергії (сонце, вітер, гідростанції і біостанції) проти 8,9% в аналогічному періоді 2019 року.

Нагадаємо, все ядерне паливо Україна закуповує у російської компанії «ТВЕЛ» і американській Westinghouse. У свою чергу, виробництво електроенергії з вугілля створює багато шкідливих викидів, що погіршує ситуацію в екології.

Країни Європи, в т. ч. Україна, нарощують виробництво зеленої електроенергії – з сонця і вітру, щоб поліпшити екологію і позбутися від необхідності купувати паливо за кордоном. При цьому Росія, як ключовий експортер вугілля і газу в країни ЄС, намагається зберегти свій економічний і політичний вплив на Європу. Володимир Путін і російські пропагандисти неодноразово критикували зелену енергетику, кажучи про нібито її шкоду.