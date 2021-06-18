Росія незаконно видала понад 630 тис. паспортів жителям ОРДЛО, – Данілов

На Донбасі за два роки видали 630 тисяч російських паспортів

Жителі ОРДЛО набувають громадянство РФ за спрощеною процедурою

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що наразі Російська Федерація незаконно видала вже понад 630 тис. російських паспортів жителям ОРДЛО. Про це він сказав під час брифінгу.

«630 тис. паспортів, Російська Федерація як аусвайс видала тим громадянам, які сьогодні знаходяться фактично в тій резервації, яку і створила Росія (громадянам ОРДЛО – ред.) – це привід для того, щоб починати переговори, що з цим робити», – заявив Данілов.

За його словами, коли у людей на Донбасі є російські паспорти, проводити там українські вибори було б досить дивно.

Минулого тижня стало відомо, що керовані Росією бойовики на Донбасі блокують виїзд дітей на підконтрольну Україні територію, а також змушують їх в 14 років отримувати фейкові паспорти від окупаційного режиму і громадянство РФ. Так, дітей на блокпосту «Оленівка» висаджують з автобусів разом з батьками та не випускають з тимчасово окупованої території Донецької області.

Раніше повідомлялося, що майже 530 тисяч жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей за два роки отримали російське громадянство у спрощеному порядку.