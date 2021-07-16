РНБО хоче внести до декларації графу про наявність подвійного громадянства

Якщо Рада ухвалить закон про олігархів, вони так само повинні будуть заповнювати декларацію та вказувати наявність у них іншого громадянства.

На засіданні РНБО розглядали питання щодо законопроєкту про подвійне громадянство, який Кабмін має розробити до вересня

Згідно з рішенням Ради національної безпеки й оборони, у декларації має з’явитися графа щодо наявності подвійного громадянства. Про це на брифінгу заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

Він повідомив, що сьогодні на засіданні РНБО розглядали питання щодо законопроєкту про подвійне громадянство, який Кабмін має розробити до вересня.

«Ми в це рішення внесли певне доповнення, яке стосується того, що усі люди, які заповнюють декларації згідно з законом про запобігання корупції, має обов’язково бути додана графа стосовно того, чи мають ці люди громадянство інших країн або посвідку на проживання тієї чи іншої країни. Це буде обов’язковим для громадян, які заповнюють декларації, таких громадян, я нагадаю, близько одного мільйона на рік», – сказав Данілов.

Він уточнив: якщо Верховна Рада ухвалить закон про олігархів, вони так само повинні будуть заповнювати декларацію та вказувати наявність у них іншого громадянства.

До слова, раніше лідерка «Голосу» Кіра Рудик повідомила, чи є у неї громадянство Сполучених Штатів.

Також Данілов повідомляв, що Росія незаконно видала понад 630 тис. паспортів жителям ОРДЛО.

До слова, сьогодні РНБО запровадила санкції ще проти дев’яти осіб зі списку США.