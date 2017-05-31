Кількість загиблих в результаті теракту в Кабулі зросла до 20 осіб

Раніше повідомлялося про 11 загиблих і близько 25 поранених

Щонайменше 20 людей загинули, близько 30 отримали поранення в результаті вибуху, що прогримів в четвер у столиці Афганістану. Про це в п'ятницю повідомив телеканал Tolo News з посиланням на заяву МВС країни. Раніше повідомлялося про 11 загиблих і близько 25 поранених. За наявною інформацією, терорист-смертник підірвав себе поблизу групи



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Раніше повідомлялося про 11 загиблих і близько 25 поранених

Щонайменше 20 людей загинули, близько 30 отримали поранення в результаті вибуху, що прогримів в четвер у столиці Афганістану. Про це в п'ятницю повідомив телеканал Tolo News з посиланням на заяву МВС країни.

Раніше повідомлялося про 11 загиблих і близько 25 поранених. За наявною інформацією, терорист-смертник підірвав себе поблизу групи поліцейських.

Терористичне угрупування «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за цей вибух.

Це не перший вибух у столиці Афганістану за останні дні. 27 грудня в Кабулі стався вибух у шиїтському культурному центрі. Тоді 41 людина загинула, ще 84 отримали поранення. Відповідальність за напад взяло екстремістське угруповання «Ісламська держава».