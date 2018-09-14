Читайте та подорожуйте: Супрун дала поради, як ефективно тренувати мозок



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Супрун заявила, що наш мозок потребує тренування так само, як і наше тіло

Нині кількість та різноманітність засобів для розвитку пам'яті і в цілому когнітивних навичок вражає. У відкритому доступі онлайн-курси, різноманітні освітні програми та ресурси, які допомагають тренувати пам'ять.

Про це розповіла в.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун на своїй сторінці у Facebook.

Поряд з ними популярність здобувають і спеціальні додатки та програми для тренування мозку. Чи допомагають такі додатки стимулювати розумову діяльність науковці поки точно стверджувати не можуть. Натомість доведено, що такі ігри допомагають стимулювати лише ті навички, які потрібні для виконання завдань під час гри.

В одному з досліджень, в якому взяло участь близько 12 тисяч учасників, порівнювали три групи людей. Перші дві тренувались з допомогою додатків для мозку, а третя – шукала та аналізувала інформацію в мережі. Через 6 тижнів, представники перших двох груп досягли кращих результатів при виконанні запропонованих вправле у них не було жодного прогресу у порівнянні з контрольною (третьою) групою.

Те, що такі ігри для мозку не мають особливої ефективності, не означає, що вони шкідливі. Втім, коли ми говоримо про час та користь – краще обирати іншу активність для тренування мозку від якої справді можна отримати результат.

Ось кілька порад, як можна ефективно тренувати мозок:

Виходьте з зони комфорту

Виконання одноманітних задач не сприяє покращенню роботи мозку. Кращий варіант – це влаштувати мозку челендж та обрати новий незвичний вид діяльності. Вивчення іноземної мови чи освоєння музичного інструменту – чудово для цього підійдуть.

Подорожуйте та шукайте нові шляхи

Освоєння нової місцевості – це завжди хороший інструмент, щоб активувати мозок. Якщо це інша країна, ми маємо повністю переключитись та виконати незвичні завдання в новій місцевості – від пошуку шляху додому до покупок в магазині. Схожу вправу можна робити і вдома, наприклад, кожного разу змінювати шлях на роботу чи навмання гуляти вулицями. Така активність впливає на гіпокамп у мозку – місце навчання і пам‘яті.

Спілкуйтеся

Постійне спілкування – це активна розумова діяльність, зокрема концентрація уваги та стимуляція пам‘яті, а це покращує когнітивні функції. Спілкування із різними людьми допомагає зміцнити нейронні мережі сповільнює їх ослаблення в процесі старіння. Також, це посилює так званий когнітивний резерв мозку (наші можливості), і тим самим і стає на заваді деменції.

Читайте та грайте в шахи

Це прості та звичні нам речі, втім ми часто забуваємо, яку користь вони приносять. А щоб ускладнити завдання – спробуйте, наприклад, почитати нову книгу іноземною мовою, а потім обговорити її з друзями.

Пам’ятайте, наш мозок потребує тренування так само, як і наше тіло. І чим старше ми стаємо, тим важливіше слідкувати за базовими правилами здорового способу життя. Збалансоване харчування, фізична активність та повноцінний сон допоможуть тримати мозок і тіло в тонусі.