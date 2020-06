Медведчук задекларував офшор із яхтою за $200 млн, – ЗМІ



Віктор Медведчук є одним із найбагатших депутатів Верховної Ради

Саму яхту Медведчук не задекларував, що може бути порушенням законодавства

Народний депутат України від «Опозиційної платформи – За життя» Віктор Медведчук вказав у декларації, що його дружина Оксана Марченко володіє зареєстрованою на Маршаллових Островах компанією Fregata Marine Ltd. Саме цій фірмі належить п'ятипалубна яхта Royal Romance, повідомив проєкт Bihus.info.



У поданій Медведчуком у травні декларації йдеться, що компанією Fregata Marine Ltd (країна реєстрації – Маршаллові Острови) володіє його дружина, телеведуча Оксана Марченко.



ЗМІ повідомляє, що на Маршаллових Островах відсутній відкритий реєстр власників компаній, але за даними сайта VesselFinder, який надає послуги з відстеження суден, саме на Fregata Marine Ltd записано яхту Royal Romance. Її орієнтовна вартість – $200 млн.



Саму яхту Медведчук не задекларував, що може бути порушенням законодавства. Відповідно до закону «Про запобігання корупції», народні депутати мають указувати нерухомість, транспорт, цінні папери, нематеріальні та фінансові активи компаній, бенефіціарами яких є вони самі або члени їхніх сімей.



П'ятипалубну яхту Royal Romance завдовжки 92,5 м побудувала 2015 року відома нідерландська суднобудівна компанія Feadship, повідомляють на її сайті. На яхті сім кают, які вміщують 14 гостей. Обслуговує судно екіпаж із 22 осіб.



Про те, що яхта належить Медведчуку, 2015 року з посиланням на свої джерела повідомляв колишній журналіст і екснардеп Сергій Лещенко.



Медведчук – один із найбагатших депутатів Верховної Ради. Крім того, політик відомий своїми зв'язками з Росією, він – кум президента РФ Володимира Путіна.

Нагадаємо, як першим повідомив «Главком», Медведчук задекларував мільйони прибутків, антикварні книги та сотні ікон. Зокрема, фрагмент друкованої Біблії Гутенберга 1455 року.

Зазначимо, що народний депутат від «Опозиційного платформи - За життя» Віктор Медведчук подав електронну декларацію за 2019 з доходами на 61,6 млн грн.

Також з'ясувалося, що Віктор Медведчук вказав у своїй майновій декларації за 2019 рік компанію, яка фігурує у структурі власності ТОВ «Телерадіокомпанія «Студія 1+1».

Згодом стало відомо, що Оксана Марченко, телеведуча і дружина голови політради партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука, є співвласницею телеканалів »1+1» і «2+2». У медіагрупі «1+1 media» заявили, що вперше про це чують.

Також нещодавно Медведчук показав фрагмент Біблії Гутенберга, який раніше задекларував.