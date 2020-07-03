Нацрада: коментарі Медведчука в ефірі «112 Україна» загрожують нацбезпеці



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Продемонстрована в ефірі телеканалу «112 Україна» позиція Медведчука стосовно статті Путіна у контексті подій в Україні є сприятливою для російського уряду, заявили у Нацраді

Медведчук схвально оцінює ініціативи російського президента в міжнародній політиці

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення вирішила призначити позапланову перевірку телеканалу «112 Україна» – мовника перевірять в контексті поширення закликів до розв’язування війни або її пропаганди та/або розпалювання ворожнечі та ненависті.

Про це 2 липня повідомила пресслужба Нацради.

«Продемонстрована в ефірі телеканалу «112 Україна» позиція Медведчука стосовно статті Путіна у контексті подій в Україні є сприятливою для російського уряду, такі висловлювання забезпечують інформаційну підтримку дій російського керівництва в умовах збройної агресії проти України і загрожує створенням серйозної міжнародної напруженості, що становить загрозу національній безпеці України», - йдеться у повідомленні.

Моніторингом регуляторного органу в ефірі 22 - 24 червня зафіксовано проілюстрований коментар народного депутата Віктора Медведчука. Він звучав 22 і 23 червня – 5 разів, 24 червня – один раз.

У ньому політик схвально оцінює ініціативи російського президента в міжнародній політиці.

У Нацраді зазначили, що ці думки він виклав журналістам «Російської газети», яка є друкованим органом уряду країни-окупанта, щодо статті президента РФ Володимира Путіна в американському журналі The National Interest.

У цій статті Путін поклав відповідальність за початок Другої світової війни на провідні держави того часу – Велику Британію, Францію, Польщу.

МЗС Великої Британії, Польщі, Латвії, Естонії та інших країн розкритикували статтю Путіна, звинувативши його в спотворенні історичних фактів.

Також Медведчук у ще одному коментарі, оцінює ініціативу президента країни-агресора як таку, що дасть змогу припинити численні інсинуації на адресу Радянського Союзу. Тобто в передачі звучить лише позиція, яку нині відстоює офіційна Москва.

У жодному виступі ведучих чи промовах гостей телепередач Live і «Прайм» упродовж 22 – 24.06.2020, повідомляє регулятор, не було подано інформації та оцінки в контексті актуальної на сьогодні ситуації зі збройною агресією Російської Федерації проти України.

До слова, канал Медведчука влаштував опитування, чи натуральні груди в ексзаступниці міністра.