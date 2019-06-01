У Єврокомісії обговорили небезпеку для України у разі оголошення дефолту



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Представниця Єврокомісії: ціна дефолту буде дуже високою

Якщо в поточних умовах якимось чином буде допущений дефолт - все, що було досягнуто в минулі роки, буде зруйновано наступного дня, заявили у Єврокомісії

У Єврокомісії вважають, що ідея оголошення Україною дефолту за зовнішніми зобов'язаннями небезпечна, адже ситуація в країні зараз не вимагає такого кроку.

Про це повідомляє «Укрінформ».

Виступаючи у Брюсселі на семінарі, присвяченому економічному розвитку України, директор із міжнародних економічних відносин і глобального управління Генерального директорату Єврокомісії з економічних та фінансових справ Олена Флорес сказала, що дефолт міг би бути оголошений за політичними мотивами, і це - найгірший сценарій.

«Якщо в поточних умовах якимось чином буде допущений дефолт - все, що було досягнуто в минулі роки, буде зруйновано наступного дня. Якщо говорити простою мовою, ціна буде дуже високою. Прискорене і штучне зниження вартості активів, падіння рівня життя, висока інфляція і відсутність доступу до зовнішніх кредитних грошей та, зрозуміло, ніяких інвестицій, в умовах невизначеності, нестачі довіри і ненадійності», - зазначила представниця Єврокомісії.

Вона заявила, що ситуація штучного дефолту буде виглядати навіть гіршою, ніж була б у разі вимушеного припинення обслуговування боргових зобов'язань, спричиненого економічними негараздами.

«Зараз країна не потребує суттєвого коригування макроекономічного курсу, тому в такому випадку мова піде про певний політичний вибір. Це буде сприйматися навіть гірше», - сказала Флорес.

Вона окремо відзначила, що навіть необхідність платити зобов'язання за боргами цього року не ставить Україну в критичну ситуацію, яка могла би викликати дефолт.

Раніше в інтерв'ю британському виданню Financial Times Коломойський заявив, що новий президент України Володимир Зеленський повинен наслідувати прикладу Греції і відхилити програму Міжнародного валютного фонду або піти в дефолт за зовнішнім боргом.

Натомість прем’єр Володимир Гройсман вважає, що дефолт поверне країну у «буремні» 90-ті.