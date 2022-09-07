Головна Новини
search button user button menu button

Чого прагнуть окупанти: Залужний спрогнозував напрямки атак

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Чого прагнуть окупанти: Залужний спрогнозував напрямки атак
Агресори прагнуть забезпечити собі додаткові політичні та економічні дивіденди
фото з відкритих джерел

Цілком реальні перспективи оволодіння Миколаєвом та Одесою – Генштаб 

Певні оперативні перспективи для противника проглядаються на Ізюмському та Бахмутському напрямках. Імовірною кінцевою метою таких дій може розглядатися вихід на адміністративний кордон Донецької області. Про це йдеться у спільній статті головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та першого заступника голови оборонного комітету Ради Михайла Забродського для «Укрінформу».  

Ще більш привабливою для противника може бути перспектива просування на Запорізькому напрямку, адже це забезпечило б подальші дії на північ та створення прямої загрози оволодіння Запоріжжям та Дніпром, що в свою чергу призведе до втрати українською стороною контролю над значною частиною Лівобережної України.

«Не виключені з порядку денного і повернення до задуму захопити Київ та загроза повторного розгортання бойових дій з території Республіки Білорусь», – йдеться в аналізі Генштабу.

Однак найбільше можливостей відкриває подальше просування на Південнобузькому напрямку з оперативного плацдарму на правому березі річки Дніпро. Успіх на півдні, за умови його швидкого та вірного використання, може мати подвійний ефект. З одного боку, цілком реальні перспективи оволодіння Миколаєвом та Одесою. З іншого – створення загрозливого напрямку в бік Кривого Рогу, а в подальшому – і загрози центральним  та західним регіонам України.

«Крім суто воєнного, такий характер стратегічних дій на сході і півдні України принесе РФ додаткові політичні та економічні дивіденди. Серед них – безпека самопроголошених республік і логічне, хоч і запізніле завершення так званої «спеціальної операції», унеможливлення доступу України до Чорного моря, контроль над ключовим елементом енергетичної системи країни – Південноукраїнською АЕС тощо», – повідомляється в статті. 

Нагадаємо, Генштаб прогнозує, що наступного року війна в Україні може продовжитися, оскільки російські окупанти не покидають планів для захоплення Лівобережної та південної частин нашої країни. 

Також стало відомо, що серпневі вибухи на авіабазах в Криму – це справа рук українських захисників.

Читайте також:

Теги: Білорусь окупанти Дніпро Генштаб кордон безпека Валерій Залужний втрати

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Загарбники лишили всі свої речі, навіть військове спорядження
Залишили все: бійці перевірили позиції окупантів, після їх втечі (відео)
Сьогодні, 17:07
ЗСУ уже мають певні успіхи у рамках контрнаступу на півдні України
Контрнаступ ЗСУ: окупанти-поліцейські почали тікати із Херсона
Сьогодні, 14:56
Місцеве населення Херсонщини чинить опір окупантам
ЗСУ завадили окупантам зімітувати «референдум» на Херсонщині – розвідка
Сьогодні, 16:49

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
188K
Нова лінія фронту: ISW оновив карту бойових дій
150K
«Дніпро весь трупами заповнений»: окупант в істериці розповів дружині про удари ЗСУ (аудіо)
72K
ЗСУ відбили населені пункти на півдні: Міноборони готує заяву
45K
Зеленська різко відповіла на заклики засновника Pink Floyd до капітуляції
39K
Нові удари Росії по нафтобазах. Експерт пояснив, чи будуть проблеми із пальним
30K
Путін, Шойгу та Герасимов. Соцмережі висміяли понурі обличчя трійці

Новини

Чого прагнуть окупанти: Залужний спрогнозував напрямки атак
Сьогодні, 17:24
У чатах окупантів – паніка через наступ ЗСУ: фотопідтвердження
Сьогодні, 17:02
Онук Путіна вперше потрапив в об'єктиви журналістів (фото)
Сьогодні, 16:40
Навіщо рашисти відкрили школи на окупованих територіях: відповідь шокує
Сьогодні, 15:18
У Балаклії ЗСУ взяли в полон російських спецпризначенців із підполковником (фото, відео) 
Сьогодні, 15:00
Чому Кремль мовчить про ситуацію на фронті: пояснення Бутусова
Сьогодні, 14:38

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту