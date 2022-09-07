Чого прагнуть окупанти: Залужний спрогнозував напрямки атак

Цілком реальні перспективи оволодіння Миколаєвом та Одесою – Генштаб

Певні оперативні перспективи для противника проглядаються на Ізюмському та Бахмутському напрямках. Імовірною кінцевою метою таких дій може розглядатися вихід на адміністративний кордон Донецької області. Про це йдеться у спільній статті головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та першого заступника голови оборонного комітету Ради Михайла Забродського для «Укрінформу».

Ще більш привабливою для противника може бути перспектива просування на Запорізькому напрямку, адже це забезпечило б подальші дії на північ та створення прямої загрози оволодіння Запоріжжям та Дніпром, що в свою чергу призведе до втрати українською стороною контролю над значною частиною Лівобережної України.

«Не виключені з порядку денного і повернення до задуму захопити Київ та загроза повторного розгортання бойових дій з території Республіки Білорусь», – йдеться в аналізі Генштабу.

Однак найбільше можливостей відкриває подальше просування на Південнобузькому напрямку з оперативного плацдарму на правому березі річки Дніпро. Успіх на півдні, за умови його швидкого та вірного використання, може мати подвійний ефект. З одного боку, цілком реальні перспективи оволодіння Миколаєвом та Одесою. З іншого – створення загрозливого напрямку в бік Кривого Рогу, а в подальшому – і загрози центральним та західним регіонам України.

«Крім суто воєнного, такий характер стратегічних дій на сході і півдні України принесе РФ додаткові політичні та економічні дивіденди. Серед них – безпека самопроголошених республік і логічне, хоч і запізніле завершення так званої «спеціальної операції», унеможливлення доступу України до Чорного моря, контроль над ключовим елементом енергетичної системи країни – Південноукраїнською АЕС тощо», – повідомляється в статті.

Нагадаємо, Генштаб прогнозує, що наступного року війна в Україні може продовжитися, оскільки російські окупанти не покидають планів для захоплення Лівобережної та південної частин нашої країни.

Також стало відомо, що серпневі вибухи на авіабазах в Криму – це справа рук українських захисників.