Головна Новини
search button user button menu button

Чому Кремль мовчить про ситуацію на фронті: пояснення Бутусова

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Чому Кремль мовчить про ситуацію на фронті: пояснення Бутусова
Українська армія просувається на півдні та на Харківщині 
фото: ЕРА

Рашисти запевняють: паніки нема, однак їхні вояки панікують через наступ ЗСУ 

Міноборони Росії на щоденному брифінгу 7 вересня ніяк не прокоментувало ситуацію на фронті, жодного слова не сказано було й про становище військ у районі Балаклії та в Херсонської області. Хоча раніше вороги регулярно під час брифінгів звітували про начебто «успіхи» загарбників. Жодного слова про ситуацію на фронті не сказав на сьогоднішній пресконференції і президент РФ Володимир Путін. Чому рашисти мовчать – проаналізував журналіст Юрій Бутусов.

«Зрозуміло, якщо мовчить Україна – адже ворог перевершує нашу армію у бойовій техніці у багато разів, і наступальні операції ми завжди проводимо проти ворога, що перевершують наші сили. Але мовчання «другої армії світу»? Самого Путіна? Це ж повна калька поведінки Брежнєва щодо Афганістану та Єльцина в Чечні, адже раніше коментувалося все і вся, а тут замовкли», – вважає Бутусов.

Мовчання для Росії, на думку журналіста, – це не вимоги військової таємниці – це нерозуміння реальної обстановки та відсутність сил для впливу на ситуацію.  

«Путін уже ні в чому не впевнений, він не знає, що буде далі. Жодної паніки немає. Жодної перспективи немає», – йдеться в дописі. 

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Збройні сили України звільнили ще кілька населених пунктів на південному напрямку. Раніше стало відомо, що українські захисники пішли в контрнаступ на півдні України. 

Як повідомлялося, користувачі соцмереж оприлюднили фото, на якому військовослужбовець Збройних сил України тримає синьо-жовтий прапор біля стели при в’їзді до міста Балаклія на Харківщині. Водночас офіційної інформації про звільнення міста від російських загарбників наразі немає.

Напередодні у пабліках терористичних угрупувань так званих «ЛНР» і «ДНР» поширювалася інформація, що загарбники на Харківському напрямку, зокрема, в районі міста Балаклія, зазнають потужних ударів під натиском бійців ЗСУ.  

Читайте також:

Теги: армія путін Україна президент журналіст рашисти ворог наступ

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Про початок контрнаступу ЗСУ на півдні стало відомо наприкінці серпня
Буде сюрпризом для росіян: Зеленський зробив заяву про контрнаступ ЗСУ
Вчора, 09:06
ЗСУ готуються звільнити всі захоплені українські землі 
Окупанти панікують і визнають: ЗСУ на Харківщині перейшли в наступ
Вчора, 16:10
ЗСУ продовжують активно знищувати тили та шляхи постачання рашистів
Контрнаступ ЗСУ. «Південь» відзвітував про успіхи
Сьогодні, 13:12

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
182K
Нова лінія фронту: ISW оновив карту бойових дій
138K
«Дніпро весь трупами заповнений»: окупант в істериці розповів дружині про удари ЗСУ (аудіо)
115K
Окупанти панікують і визнають: ЗСУ на Харківщині перейшли в наступ
70K
ЗСУ відбили населені пункти на півдні: Міноборони готує заяву
49K
Рада заборонила небезпечний будматеріал
31K
Зеленська різко відповіла на заклики засновника Pink Floyd до капітуляції

Новини

У Балаклії ЗСУ взяли в полон російських спецпризначенців із підполковником (фото, відео) 
Сьогодні, 15:00
Чому Кремль мовчить про ситуацію на фронті: пояснення Бутусова
Сьогодні, 14:38
ЗСУ завдали удару по семи пунктах управління окупантів
Сьогодні, 06:50
П'ять хороших новин 6 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
Вчора, 21:00
Українські в'язні, які пішли воювати проти Росії: хто вони і за що були покарані
Вчора, 19:51
Місія МАГАТЕ відзвітувала про візит на ЗАЕС: висновки
Вчора, 19:14

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту