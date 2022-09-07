Чому Кремль мовчить про ситуацію на фронті: пояснення Бутусова

Рашисти запевняють: паніки нема, однак їхні вояки панікують через наступ ЗСУ

Міноборони Росії на щоденному брифінгу 7 вересня ніяк не прокоментувало ситуацію на фронті, жодного слова не сказано було й про становище військ у районі Балаклії та в Херсонської області. Хоча раніше вороги регулярно під час брифінгів звітували про начебто «успіхи» загарбників. Жодного слова про ситуацію на фронті не сказав на сьогоднішній пресконференції і президент РФ Володимир Путін. Чому рашисти мовчать – проаналізував журналіст Юрій Бутусов.

«Зрозуміло, якщо мовчить Україна – адже ворог перевершує нашу армію у бойовій техніці у багато разів, і наступальні операції ми завжди проводимо проти ворога, що перевершують наші сили. Але мовчання «другої армії світу»? Самого Путіна? Це ж повна калька поведінки Брежнєва щодо Афганістану та Єльцина в Чечні, адже раніше коментувалося все і вся, а тут замовкли», – вважає Бутусов.

Мовчання для Росії, на думку журналіста, – це не вимоги військової таємниці – це нерозуміння реальної обстановки та відсутність сил для впливу на ситуацію.

«Путін уже ні в чому не впевнений, він не знає, що буде далі. Жодної паніки немає. Жодної перспективи немає», – йдеться в дописі.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Збройні сили України звільнили ще кілька населених пунктів на південному напрямку. Раніше стало відомо, що українські захисники пішли в контрнаступ на півдні України.

Як повідомлялося, користувачі соцмереж оприлюднили фото, на якому військовослужбовець Збройних сил України тримає синьо-жовтий прапор біля стели при в’їзді до міста Балаклія на Харківщині. Водночас офіційної інформації про звільнення міста від російських загарбників наразі немає.

Напередодні у пабліках терористичних угрупувань так званих «ЛНР» і «ДНР» поширювалася інформація, що загарбники на Харківському напрямку, зокрема, в районі міста Балаклія, зазнають потужних ударів під натиском бійців ЗСУ.