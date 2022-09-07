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Контрнаступ ЗСУ: окупанти-поліцейські почали тікати із Херсона

Надія Клочко
glavcom.ua
Контрнаступ ЗСУ: окупанти-поліцейські почали тікати із Херсона
ЗСУ уже мають певні успіхи у рамках контрнаступу на півдні України
фото з відкритих джерел

Окупанти просять про звільнення «у зв’язку з загостреннями ситуації у Херсонській області»

Поліцейські, які приїхали із Росії, аби працювати на окупованій Херсонщині, на тлі контрнаступу українських військ почали подавати рапорти про звільнення з займаних посад. Про це повідомив херсонський журналіст Костянтин Риженко.

Журналіст оприлюднив копії рапортів про звільнення з окупаційних «органів внутрішніх справ». У одному з рапортів заявник просить перевести його на посаду у Санкт-Петербурзі, в іншому – розірвати контракт «у зв’язку з загостренням ситуації у Херсонській області».

Риженко покепкував з окупантів, заявив, що у них зараз відбувається «від’ємне наповнення» кадрового складу.

«А що таке? Місто хороше, світне, партизани добрі», – пожартував він, коментуючи документи.

Контрнаступ ЗСУ: окупанти-поліцейські почали тікати із Херсона фото 1
Контрнаступ ЗСУ: окупанти-поліцейські почали тікати із Херсона фото 2

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Збройні сили України звільнили ще кілька населених пунктів на південному напрямку. Раніше стало відомо, що українські захисники пішли в контрнаступ на півдні України. 

Сьогодні стало відомо про звільнення села Нововознесенське Херсонської області. Також відомо, що село знаходиться поблизу Високопілля, яке ЗСУ звільнили вчора.

Читайте також: Оборона України. Ситуація в регіонах станом на ранок 7 вересня

 

Теги: окупанти війна Херсонщина Херсон окупація

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