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    Чоловік намагався вивезти на окуповану Луганщину старовинні ікони і книги

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    Вилучені предмети старовини&nbsp;датовані початком XІX століття - Чоловік намагався вивезти на окуповану Луганщину старовинні ікони і книги
    Вилучені предмети старовини датовані початком XІX століття
    Фото: ДПСУ

    Українець намагався вивезти предмети старовини без жодних дозвільних документів

    На КПВВ у Станиці Луганській в 57-річного українця прикордонники виявили старовинні ікони і книги, які він віз на окуповану територію.

    Як повідомляє управління Східного регіонального управління Держприкордонслужби, чоловік їхав в окуповане місто Брянка Луганської області.

    Правоохоронці виявили в сумці громадянина предмети старовини, датовані початком XIX і XX століття. Зазначається, що дозвільних документів від Координаційного центру на переміщення такого роду цінностей у чоловіка не було.

    Отже, у його речах виявили такі предмети:

    • ікона св. Феодори, 1800 р.;
    • книга Лукрецій о природе вещей, 1913 р.;
    • Географічний атлас, 1890 р.;
    • Псалтирь, 1898 р.;
    • ікона Ісуса Христа, рік невідомий.

    Зараз предмети старовини для проведення відповідних експертиз вилучили співробітники ДФС. За переміщення старовинних предметів з порушеннями стосовно громадянина складено адміністративні матеріали.

    Наприкінці грудня ДПСУ запобігла спробі вивезти 150 тисяч доларів, а також прикраси, колекційні монети і картини з окупованої частини території Донбасу через контрольно-пропускні пункти.

     Читайте також: Боснійські пригоди Лаврова та української ікони


    Теги: книги чоловік місто
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