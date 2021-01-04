Чоловік намагався вивезти на окуповану Луганщину старовинні ікони і книги
Українець намагався вивезти предмети старовини без жодних дозвільних документів
На КПВВ у Станиці Луганській в 57-річного українця прикордонники виявили старовинні ікони і книги, які він віз на окуповану територію.
Як повідомляє управління Східного регіонального управління Держприкордонслужби, чоловік їхав в окуповане місто Брянка Луганської області.
Правоохоронці виявили в сумці громадянина предмети старовини, датовані початком XIX і XX століття. Зазначається, що дозвільних документів від Координаційного центру на переміщення такого роду цінностей у чоловіка не було.
Отже, у його речах виявили такі предмети:
- ікона св. Феодори, 1800 р.;
- книга Лукрецій о природе вещей, 1913 р.;
- Географічний атлас, 1890 р.;
- Псалтирь, 1898 р.;
- ікона Ісуса Христа, рік невідомий.
Зараз предмети старовини для проведення відповідних експертиз вилучили співробітники ДФС. За переміщення старовинних предметів з порушеннями стосовно громадянина складено адміністративні матеріали.
Наприкінці грудня ДПСУ запобігла спробі вивезти 150 тисяч доларів, а також прикраси, колекційні монети і картини з окупованої частини території Донбасу через контрольно-пропускні пункти.