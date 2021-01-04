Чоловік намагався вивезти на окуповану Луганщину старовинні ікони і книги

Українець намагався вивезти предмети старовини без жодних дозвільних документів

На КПВВ у Станиці Луганській в 57-річного українця прикордонники виявили старовинні ікони і книги, які він віз на окуповану територію.

Як повідомляє управління Східного регіонального управління Держприкордонслужби, чоловік їхав в окуповане місто Брянка Луганської області.

Правоохоронці виявили в сумці громадянина предмети старовини, датовані початком XIX і XX століття. Зазначається, що дозвільних документів від Координаційного центру на переміщення такого роду цінностей у чоловіка не було.

Отже, у його речах виявили такі предмети:

ікона св. Феодори, 1800 р.;

книга Лукрецій о природе вещей, 1913 р.;

Географічний атлас, 1890 р.;

Псалтирь, 1898 р.;

ікона Ісуса Христа, рік невідомий.

Зараз предмети старовини для проведення відповідних експертиз вилучили співробітники ДФС. За переміщення старовинних предметів з порушеннями стосовно громадянина складено адміністративні матеріали.

Наприкінці грудня ДПСУ запобігла спробі вивезти 150 тисяч доларів, а також прикраси, колекційні монети і картини з окупованої частини території Донбасу через контрольно-пропускні пункти.

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