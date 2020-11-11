Чому досі немає результатів місцевих виборів: пояснення ЦВК

Центрвиборчком досі не може оголосити результати місцевих виборів

Станом на 11 листопада ЦВК України не може оголосити результати місцевих виборів. Це аргументують тим, що ще не отримали дані про 90 голів населених пунктів.

Наразі у ЦВК оприлюднили прізвища 1321 голови. Про це повідомила пресслужба Центральної виборчої комісії.

Голова Центрвиборчкому Олег Діденко розповів, що не завершений процес підрахунку результатів виборів до обласних рад у Чернівецькій і Київській областях.

Діденко твердить, що у Чернівецькій області це зумовлено діяльністю Чернівецької міської ТВК, яка завершує перерахунок голосів на виборчих дільницях. Голова ЦВК сподівається, що найближчим часом будуть встановлені результати виборів у цій області, місті Чернівці та Чернівецькому районі.

Завершення встановлення результатів до Київської облради планується сьогодні, 11 листопада, додав Діденко.

У деяких ТВК триває або перерахунок голосів на виконання рішень судів, або завершується оскарження у судовому порядку рішень ТВК.

Не встановлено результати виборів Марганецькою міською ТВК щодо виборів міського голови, завершуються судові розгляди в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області, де не встановлено результати виборів депутатів міської ради та міського голови.

У місті Овруч Житомирської області суд зобов’язав здійснити повторний підрахунок голосів на 25 виборчих дільницях, такі ж рішення судів ухвалені щодо Коцюбинського та Ковалівки Київщині, Кам’янської міської ТВК Черкаської області.

За словами Діденка, ЦВК вживає заходів, щоб відомості від ТВК передавалися якнайшвидше з метою максимального інформування громадян про результати місцевих виборів.

Чергові місцеві вибори в Україні відбулися 25 жовтня. Згідно з календарним планом проведення виборів, територіальні виборчі комісії мали встановити результати голосування до 6 листопада включно.

Напередодні ЦВК оприлюднила результати виборів міських голів в семи областях України.

Зокрема, мером Василькова стала самовисуванка. А скандальний діяч часів Януковича Каськів пройшов до Закарпатської облради від ОПЗЖ.

Крім того новообраний голова ОТГ на Закарпатті вже встиг попастися на хабарі.