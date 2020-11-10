Скандальний діяч часів Януковича пройшов до Закарпатської облради від ОПЗЖ

До облради Каськів потрапив під шостим номером від ОПЗЖ

Колишній глава Держінвестпроєкту Владислав Каськів пройшов до Закарпатської обласної ради. Балотувався він від проросійської партії «Опозиційної платформи – За життя».

Отже, в облраду він потрапив під шостим номером від ОПЗЖ. Про це повідомила Центральна виборча комісія.

Каськів отримав 481 голос від виборців. За даними ЦВК наразі Каськів – приватний підприємець і проживає у Києві.

Владислав Каськів - політичний діяч, за часів Віктора Якуновича був головою Державного агентства національних проєктів. За даними слідства, у 2012 році з державного бюджету України виділили понад 500 млн грн для реалізації низки національних проєктів. Зокрема, проєкт «Якісна вода» передбачав встановлення в найбільших містах України автоматів із розливу питної води, а згідно з проєктом «Олімпійська надія-2022» мали бути зведені інфраструктурні об’єкти для проведення зимових олімпійських ігор в Україні. Однак ці та інші проєкти так і не були реалізовані.

25 березня 2016 року Національна поліція України оголосила Каськіва в розшук. Його затримали в Панамі і екстрадували в Україну, пізніше Печерський райсуд відпустив його через внесення застави в 600 тис. дол.

Каськова із Закарпаттям пов'язує ідея Олімпіади на Боржаві, яку він проштовхував за часів Януковича. Свого часу Каськіва та його оточення звинувачували у масовій скупці земель на Боржавських полонинах.

Зараз на Закарпатті реінкарнують ідею Олімпіади на Боржаві, у межах Пилипецької ОТГ у Міжгірському районі. За новим районуванням Міжгірський район входитиме до нового Хустського району, від якого балотувався та пройшов в облраду Каськів.