Новообраний голова ОТГ на Закарпатті попався на хабарі

Правоохоронці затримали голову Воловецької ОТГ Михайла Попелича на хабарі в сумі 80 тисяч гривень

Згідно з попередньою інформацією, Михайла Попелича затримали на хабарі за «відкати» на тендерах на дороги і тротуари

У Закарпатській області на хабарі в 80 тисяч гривень затримали голову Воловецької ОТГ Михайла Попелича.

Про це повідомив голова Закарпатської ОДА Олексій Петров у Facebook.

«Правоохоронці затримали голову Воловецької ОТГ Михайла Попелича на хабарі в сумі 80 000 гривень. Михайло Попелич виграв вибори як кандидат від «слуг народу», проте партійна приналежність не дає імунітету нікому, і особливо, коли йдеться про хабарі, «відкати» і розкрадання бюджету. Захищати в судах, за таких обставинах, я вас не буду!», – заявив Петров.

Згідно з попередньою інформацією, Михайла Попелича затримали на хабарі за «відкати» на тендерах на дороги і тротуари.

До слова, на хабарі попався мер прифронтового міста Кремінна на Луганщині.

Також на Луганщині СБУ викрила схему розкрадання коштів під час ремонту шкіл і лікарень.