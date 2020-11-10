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    Політика

    Новообраний голова ОТГ на Закарпатті попався на хабарі

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    Правоохоронці затримали голову Воловецької ОТГ Михайла Попелича на хабарі в сумі 80 тисяч гривень - Новообраний голова ОТГ на Закарпатті попався на хабарі
    Правоохоронці затримали голову Воловецької ОТГ Михайла Попелича на хабарі в сумі 80 тисяч гривень

    Згідно з попередньою інформацією, Михайла Попелича затримали на хабарі за «відкати» на тендерах на дороги і тротуари

    У Закарпатській області на хабарі в 80 тисяч гривень затримали голову Воловецької ОТГ Михайла Попелича.

    Про це повідомив голова Закарпатської ОДА Олексій Петров у Facebook.

    «Правоохоронці затримали голову Воловецької ОТГ Михайла Попелича на хабарі в сумі 80 000 гривень. Михайло Попелич виграв вибори як кандидат від «слуг народу», проте партійна приналежність не дає імунітету нікому, і особливо, коли йдеться про хабарі, «відкати» і розкрадання бюджету. Захищати в судах, за таких обставинах, я вас не буду!», – заявив Петров.

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    Згідно з попередньою інформацією, Михайла Попелича затримали на хабарі за «відкати» на тендерах на дороги і тротуари.

    До слова, на хабарі попався мер прифронтового міста Кремінна на Луганщині.

    Також на Луганщині СБУ викрила схему розкрадання коштів під час ремонту шкіл і лікарень.

    СБУ вибори Закарпаття корупція в Україні хабар мер об'єднані територіальні громади партія Слуга народу
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