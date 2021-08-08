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    Чому Європа досі не реєструє CoronaVac? Головний санітраний лікар України висунув версію

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    Ігор Кузін - Чому Європа досі не реєструє CoronaVac? Головний санітраний лікар України висунув версію
    Ігор Кузін
    Фото з відкритих джерел

    Кузін припускає, що у питанні з реєстрацією китайської вакцини присутня політична складова

    Затягування Європи з реєстрацією антиковідного препарату CoronaVac від китайського виробника Sinovac може бути пов’язаним зі ставленням до самого виробника. Про це заявив головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін в інтерв’ю Радіо Свобода.

    «Можливо, це пов’язано зі ставленням до самого виробника… Мені здається, що тут є політика. Тому що, наприклад, той же ж самий Pfizer або інші вакцини розглядалися ЕМА доволі швидко», – сказав Кузін.

    Він додав, що вакцина CoronaVac вже майже 2 місяці перебуває на розгляді Європейської медичної агенції.

    «І ми маємо надію, що ЕМА ухвалить усе ж таки виважене рішення і визнає цю вакцину вже дозволеною для використання», – додав головний санітарний лікар.

    CoronaVac зареєстрований Всесвітньою організацією охорони здоров’я і широко використовується в Україні.

    CoronaVac – це інактивована вакцина, яка містить у своєму складі неактивний, «вбитий» вірус. Організм реагує на нього та виробляє імунітет.

    Sinovac Biotech – це китайська біофармацевтична фірма, яка розробляє вакцини проти ентеровірусу, універсального пандемічного грипу, японського енцефаліту і сказу у людей.

    Вакцина CoronaVac випускається в однодозних флаконах. Температура зберігання вакцини +2 - +8℃, препарат не вимагає особливих умов холодового ланцюга.

    В Україні, крім вакцини CoronaVac, щеплення проводиться препаратами Comirnaty від Pfizer-BioNTech; Moderna та AstraZeneca (Covishield, SKBio).

    У Туреччині третя фаза досліджень CoronaVac показала ефективність у 83%. Згідно з проміжними результатами, вакцина на 100% захищає від виникнення тяжкого перебігу хвороби.

    Нагадаємо, в Італії схвалили використання вакцини проти коронавірусу від американської компанії Moderna для дітей у віці 12-17 років, що зробило її другим препаратом, схваленим для підлітків, поряд із вакциною Pfizer.

    Також до кінця року Україна має отримати ще 17 мільйонів доз Covid-вакцини виробництва Pfizer/BioNTech, однак вакцинуватися треба вже зараз наявними препаратами, не чекаючи чергового спалаху епідемії.

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    Теги: Свобода лікар політика щеплення імунітет вакцинація вірус коронавірус
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    Чому Європа досі не реєструє CoronaVac? Головний санітраний лікар України висунув версію