Чому Європа досі не реєструє CoronaVac? Головний санітраний лікар України висунув версію

Кузін припускає, що у питанні з реєстрацією китайської вакцини присутня політична складова

Затягування Європи з реєстрацією антиковідного препарату CoronaVac від китайського виробника Sinovac може бути пов’язаним зі ставленням до самого виробника. Про це заявив головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Можливо, це пов’язано зі ставленням до самого виробника… Мені здається, що тут є політика. Тому що, наприклад, той же ж самий Pfizer або інші вакцини розглядалися ЕМА доволі швидко», – сказав Кузін.

Він додав, що вакцина CoronaVac вже майже 2 місяці перебуває на розгляді Європейської медичної агенції.

«І ми маємо надію, що ЕМА ухвалить усе ж таки виважене рішення і визнає цю вакцину вже дозволеною для використання», – додав головний санітарний лікар.

CoronaVac зареєстрований Всесвітньою організацією охорони здоров’я і широко використовується в Україні.

CoronaVac – це інактивована вакцина, яка містить у своєму складі неактивний, «вбитий» вірус. Організм реагує на нього та виробляє імунітет.

Sinovac Biotech – це китайська біофармацевтична фірма, яка розробляє вакцини проти ентеровірусу, універсального пандемічного грипу, японського енцефаліту і сказу у людей.

Вакцина CoronaVac випускається в однодозних флаконах. Температура зберігання вакцини +2 - +8℃, препарат не вимагає особливих умов холодового ланцюга.

В Україні, крім вакцини CoronaVac, щеплення проводиться препаратами Comirnaty від Pfizer-BioNTech; Moderna та AstraZeneca (Covishield, SKBio).

У Туреччині третя фаза досліджень CoronaVac показала ефективність у 83%. Згідно з проміжними результатами, вакцина на 100% захищає від виникнення тяжкого перебігу хвороби.

Нагадаємо, в Італії схвалили використання вакцини проти коронавірусу від американської компанії Moderna для дітей у віці 12-17 років, що зробило її другим препаратом, схваленим для підлітків, поряд із вакциною Pfizer.

Також до кінця року Україна має отримати ще 17 мільйонів доз Covid-вакцини виробництва Pfizer/BioNTech, однак вакцинуватися треба вже зараз наявними препаратами, не чекаючи чергового спалаху епідемії.

Читайте також: