Ще 17 млн доз вакцини Pfizer надійдуть в Україну

Однак спалах може статися раніше, аніж ця вакцина вже доїде

МОЗ каже, що вакцинуватися треба зараз, не чекати спалаху

До кінця року Україна має отримати ще 17 мільйонів доз Covid-вакцини виробництва Pfizer/BioNTech, однак вакцинуватися треба вже зараз наявними препаратами, не чекаючи чергового спалаху епідемії. Про це сказав головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров'я Ігор Кузін в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Pfizer, Moderna, AstraZeneca демонструють ефективність десь на рівні 91-95%. Тобто рівень захисту умовно вище. Однак дійсно ми маємо рахувати таким чином, що вакцинуватися треба якнайшвидше і вакцинуватися треба саме тією вакциною, яка є зараз. Я ніколи не радив і не буду радити чекати можливості обирати вакцину. Дійсно, наприклад, до кінця року Україна отримає ще 17 мільйонів Pfizer. Однак спалах може статися раніше, аніж ця вакцина вже доїде і буде можливість вибирати», – зауважив Кузін.

За словами Кузіна, до кінця року планують вакцинувати понад 50% населення. А до кінця осені МОЗ розраховує, що 5 млн громадян вже будуть повністю щеплені проти Covid (йдеться про 10 млн доз вакцини). Він додав, що 6 мільйонів щеплень вже зроблено.

Після двох щеплень міжнародне свідоцтво про вакцинацію проти COVID-19 українці можуть отримати у свого сімейного лікаря.

Нагадаємо, в Україні зафіксували вже близько 50 випадків смертей від коронавірусу дітей до 18 років. Це діти, які переважно мали супутні захворювання.

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