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    Ще 17 млн доз вакцини Pfizer надійдуть в Україну

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    &nbsp;Однак спалах може статися раніше, аніж ця вакцина вже доїде - Ще 17 млн доз вакцини Pfizer надійдуть в Україну
     Однак спалах може статися раніше, аніж ця вакцина вже доїде
    Фото з відкритих джерел

    МОЗ каже, що вакцинуватися треба зараз, не чекати спалаху

    До кінця року Україна має отримати ще 17 мільйонів доз Covid-вакцини виробництва Pfizer/BioNTech, однак вакцинуватися треба вже зараз наявними препаратами, не чекаючи чергового спалаху епідемії. Про це сказав головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров'я Ігор Кузін в інтерв’ю Радіо Свобода.

    «Pfizer, Moderna, AstraZeneca демонструють ефективність десь на рівні 91-95%. Тобто рівень захисту умовно вище. Однак дійсно ми маємо рахувати таким чином, що вакцинуватися треба якнайшвидше і вакцинуватися треба саме тією вакциною, яка є зараз. Я ніколи не радив і не буду радити чекати можливості обирати вакцину. Дійсно, наприклад, до кінця року Україна отримає ще 17 мільйонів Pfizer. Однак спалах може статися раніше, аніж ця вакцина вже доїде і буде можливість вибирати», – зауважив Кузін.

    За словами Кузіна, до кінця року планують вакцинувати понад 50% населення. А до кінця осені МОЗ розраховує, що 5 млн громадян вже будуть повністю щеплені проти Covid (йдеться про 10 млн доз вакцини). Він додав, що 6 мільйонів щеплень вже зроблено.

    Після двох щеплень міжнародне свідоцтво про вакцинацію проти COVID-19 українці можуть отримати у свого сімейного лікаря.

    Нагадаємо, в Україні зафіксували вже близько 50 випадків смертей від коронавірусу дітей до 18 років. Це діти, які переважно мали супутні захворювання.

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    Теги: лікар Україна вакцинація населення
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    Ще 17 млн доз вакцини Pfizer надійдуть в Україну