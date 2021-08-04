Визначено ефективність вакцин у боротьбі з коронавірусом

Вакциновані хворіють утричі рідше, – висновки дослідників

Вчені Імперського коледжу Лондона і фахівці компанії з дослідження ринку Ipsos MORI визначили, що повністю вакциновані люди в Англії в три рази рідше хворіють коронавірусом, ніж невакциновані. Про це повідомляється в пресрелізі на MedicalXpress.

Аналіз 98 тис. 233 мазків, взятих в період із 24 червня по 12 липня, показав, що 1 з 160 осіб була інфікована SARS-CoV-2. Для невакцинованих людей показник поширеності склав 1,21 відсотка, а для тих, хто пройшли повну вакцинацію – 0,4 відсотка

Імовірність передачі вірусу іншим людям у пацієнтів, які отримали обидві дози вакцини, також може бути нижчою, ніж невакцинованих.

Хоча результати дослідження підтверджують, що вакцини забезпечують хороший захист від вірусу, вчені і чиновники охорони здоров'я Великобританії попереджають, що жодна вакцина не ефективна в боротьбі з патогеном на сто відсотків. Інфекції серед повністю вакцинованих не так рідкісні, як вважалося раніше, і навіть вакциновані носії вірусу можуть бути заразними.

Раніше глава федеральних Центрів з контролю і профілактиці захворювань США Рошель Валенська заявила, що вчені отримали нові дані, що доводять, що вакциновані люди можуть бути переносниками штаму «Дельта» коронавірусу.

Велика кількість вірусу може бути присутня в носоглотці, що вказує на необхідність продовжувати носити маски.

Нагадаємо, реакції організму після щеплення китайською вакциною Sinopharm, аналогічна тій, яку переживає людина після природного зараження. Також китайська вакцина Sinopharm менш ефективна щодо індійського штаму «Дельта».

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