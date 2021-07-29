В Італії дозволили щеплювати підлітків вакциною Moderna

У ЄС схвалили вакцину Moderna для щеплення підлітків від Covid-19

У травні Moderna заявила, що її вакцина була визнана безпечною та ефективною для підлітків

В Італії схвалили використання вакцини проти коронавірусу від американської компанії Moderna для дітей у віці 12-17 років, що зробило її другим препаратом, схваленим для підлітків, поряд із вакциною Pfizer. Про це повідомляє Reuters.

Італійське агентство з лікарських засобів AIFA заявило, що схвалило вакцину Spikevax для підлітків, повністю приймаючи рекомендації Європейського агентства з лікарських засобів (EMA) від 23 липня.

«Наявні дані демонструють ефективність і безпеку вакцини також для суб'єктів цієї вікової групи», – йдеться в повідомленні AIFA.

Деякі європейські країни вважають, що вакцинація дітей є важливою для досягнення колективного імунітету, оскільки дуже заразний варіант «Дельта» продовжує поширюватися.

У травні Moderna заявила, що її вакцина була визнана безпечною та ефективною для підлітків.

Нагадаємо, до кінця року Україна отримає понад 47 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу від різних виробників. В уряді наголошують, що цього має вистачити для повної вакцинації більшості дорослого населення України вже у 2021 році.

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За 27 липня в Україні від коронавірусної хвороби вакцинували 143 328 людей. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 3 264 715 людей, з них отримали одну дозу – 3 264 713 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 1 817 211 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 5 081 924 щеплення.